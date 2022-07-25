Невзорова и Латыниной мало, хочу пана Дудя! – Антон Геращенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Беглые российские либералы ценны для Украины только как материал в пропагандистской войне против Русского мира.

Об этом эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских журналистов, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Пропаганда – это самое страшное оружие, потому что атомная бомба убивает сотни тысяч людей, а пропаганда может убить десятки миллионов… Наша задача, в том числе, убить Путина и на информационном фронте. Поэтому мы постоянно работаем с представителями российской оппозиции, такими как Александр Невзоров, Юлия Латынина и другими, чтобы вместе с ними закидывать в информационное российское пространство ситуацию о том, что тут идёт война и идут убийства мирных людей, которая закончится позором и трэшем для всего русского. И ещё они будут выплачивать огромные деньги. Не только морально будут наказаны, и они будут платить и материально. Я с самого начала заявлял, что минимум миллион долларов будет платить российский народ за каждого погибшего украинца – или это за военного, или это девочка из Винницы», – разглагольствовал военный преступник Геращенко, курирующий сайт убийц «Миротворец».

«У нас есть дискуссия – хорошие русские, плохие русские. Ты постоянно бываешь в эфирах Латыниной, с Невзоровым. Я так понимаю, что ты считаешь, что мы должны их использовать в больших объёмах и системах», – уточнил Романенко.

Он спросил, есть ли перспектива у «хороших русских» в украинской политике.

«Есть русские, которые полезны для нашего украинского дела. У нас единый враг – Путин. Есть много людей, которые ненавидят Путина, которые выехали с территории России, на которых заведены уголовные дела. Я считаю, что они могут быть полезные нам в информационной войне против Путина, потому что их голос слышен в РФ. Если такие блогеры, как Юрий Дудь, у которого 10 миллионов подписчиков вYouTube, начал открыто выступать против Путина, то Путину было бы очень неприятно, потому что пана Дудя смотрели бы миллионы и миллионы людей», – ответил советник главы МВД Украины.