Невзорова сгубила жадность и глупость – аферист Кох

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Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох разочарован в интеллектуальных способностях гражданина Украины и иноагента Александра Невзорова, который позволил России отобрать у себя недвижимость.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был лучшего мнения о его интеллекте. Столько лет держать имущество, зачем. Надо было давно все продать, пока еще можно было. Подарить…», – сказал Кох, бывший, кроме прочего, зампредом Госкомитета РФ по управлению госимуществом.

Он также считает неосмотрительностью то, что Невзоров, владея имуществом в России, демонстративно не ставил на своих публикациях плашку иноагента. Кох признался, что «не бросит камень» в эмигрантов, которые выполняют это требование российского законодательства.

«Те из релокантов, кто по-прежнему ставит эти плашки, это люди, у которых есть какая-то собственность в России. Они не хотят ее лишаться», – рассуждал Кох.

Напомним, 2 июля суд в Санкт-Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским сообществом, их недвижимость будет изъята в пользу государства.

На жену журналиста Лидию с 2009 г. записаны 25% в петербургской фирме “Питер-Техпроект — Новые ресурсы” (ПТНР), выручка которой за 2011-2022 годы — 120 млн руб. Доход стабильными траншами по 8-11 млн рублей в год поступал Невзоровым.

«Питер-Техпроект» был фирмой-прокладкой и до 2023 года получал деньги за субаренду ларьков, павильонов и подсобных помещений Петербургского метрополитена. Также Невзоров зарабатывал на рекламе в петербургском метро через одну из рекламных ассоциаций.

Ранее беглый писатель Михаил Веллер заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что Невзоров «подсел на соровские бабки», а скандальная экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова утверждала, что журналист «отрабатывает свое украинское гражданство».