New York Times: Байден хочет отдать Украине украденные у России деньги

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Еще одно издание – New York Times – пишет о планах администрации Джо Байдена профинансировать Украину за счет замороженных на Западе российских активов.

«Администрация Байдена негласно сигнализирует о новой поддержке захвата активов Центробанка РФ на сумму более 300 миллиардов долларов, спрятанных в западных странах. И, по словам высокопоставленных американских и европейских чиновников, начала срочные обсуждения с союзниками по поводу использования средств для военных нужд Украины в момент, когда финансовая поддержка ослабевает», – говорится в публикации.

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Ожидается, что решение должно быть оглашено к 24 февраля – второй годовщине начала российской СВО – возможно, на Мюнхенской конференции по безопасности. Уже и найден исторический прецедент – конфискация 50 млрд долларов у Ирака.

«До недавнего времени министр финансов Джанет Йеллен утверждала, что без действий Конгресса арест средств «не является чем-то юридически допустимым в Соединенных Штатах». Среди некоторых высокопоставленных американских чиновников также были опасения, что страны по всему миру не решатся хранить свои средства в Федеральной резервной системе Нью-Йорка или в долларах, если Соединенные Штаты создадут прецедент для изъятия денег. Но администрация в координации с «Большой семеркой» промышленно развитых стран начала по-другому рассматривать вопрос… В Конгрессе растет поддержка такого законодательства, что вселяет в администрацию Байдена оптимизм в отношении того, что ей могут предоставить необходимые полномочия. Переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами активизировались в последние недели, сообщили официальные лица, при этом администрация Байдена настаивает на том, чтобы Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония разработали стратегию к 24 февраля, второй годовщине вторжения», – пишет газета.

Издание объясняет, почему США не могут принять решение по российским активам единолично, а ведут переговоры со Швейцарией и Бельгией.

«Очень небольшая часть российских активов, возможно, около 5 миллиардов долларов по некоторым оценкам, находятся в руках американских учреждений. Но значительная часть валютных резервов России хранится в долларах США, как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Соединенные Штаты имеют право контролировать транзакции, связанные со своей валютой, и использовать свои санкции для обездвиживания активов, деноминированных в долларах».

Интересно, что, по данным газеты, Россия имела возможность заблаговременно вернуть сбережения, но не стала это делать.

«Американские официальные лица были удивлены, что президент Владимир Путин не вернул средства до вторжения в Украину. Но в интервью за последний год они предположили, что г-н Путин не верил, что средства будут конфискованы, потому что они остались нетронутыми после его вторжения и аннексии Крыма в 2014 году. И возвращение средств домой, в Россию, было бы еще одним намеком на неизбежность вторжения».