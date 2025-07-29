New York Times: У Трампа не знают, как трактовать грозные заявления Медведева. Но Путин не хочет останавливать наступление

Михаил Рябов.  
29.07.2025 11:09
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


На фоне грозных заявлений Дональда Трампа российское руководство не намерено останавливать наступление ВС РФ «без значительных уступок» со стороны Украины, пишет New York Times со ссылкой на «источники в Кремле».

«Путин полон решимости воспользоваться тем, что он считает растущим преимуществом на поле боя… Российский лидер ясно дал понять, что, по его мнению, прекращение боевых действий без значительных уступок со стороны Украины невозможно, сообщили близкие к Кремлю источники», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фоне грозных заявлений Дональда Трампа российское руководство не намерено останавливать наступление ВС РФ...

Издание при этом пишет, что «Кремль продолжает осыпать американского президента комплиментами», и такая линия вызывает у Трампа «растущее разочарование».

При этом в Вашингтоне до сих пор не знают, как трактовать грозные заявления замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые он публикует на фоне миролюбивой официальной риторики Кремля.

«Неясно, отражает ли комментарий господина Медведева, опубликованный в социальных сетях, точку зрения Кремля. В прошлом американские чиновники не обращали внимания на ядерные угрозы, которые он высказывал», – пишет NYT.

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