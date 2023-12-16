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New York Times выдала разгромный для Украины репортаж из Крынок – населенного пункта на левом берегу Днепра недалеко от Херсона, где ВСУ уже несколько недель удерживают небольшой плацдарм, что преподносится официальными властями в Киеве как предпосылка для дальнейшего наступления на Крым.

Однако в беседе с американской газетой украинские солдаты не могут скрыть разочарования и обвиняют режим Владимира Зеленского во вранье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские морские пехотинцы выполняют «самоубийственную миссию» по форсированию реки Днепр Солдаты, разочарованные положительными сообщениями от украинских официальных лиц, нарушают молчание, описывая усилия как жестокие и, в конечном счете, бесполезные», – говорится в публикации.

Американское издание приводит подробности, которые вряд ли понравятся в Киеве:

«В голосе морского пехотинца слышалась легкая дрожь, когда он рассказывал о кровопролитных боях на восточном берегу Днепра, где он недавно был ранен. «Ночью мы сидели в воде, и нас обстреливали со всех сторон», – сказал морской пехотинец Максим. «Мои товарищи умирали у меня на глазах». В течение двух месяцев морская пехота Украины возглавляла наступление через реку Днепр на юге у Херсона, чтобы отвоевать территорию у российских войск. Эта операция является последней попыткой Украины в рамках ее слабеющего контрнаступления прорвать российскую оборону на юге и переломить ход войны. Солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправах через реку, описали наступление как жестокое и бесполезное, поскольку волны украинских войск были сбиты на берегах реки или в воде – еще до того, как они достигли другого берега. Условия настолько тяжелые, что, как рассказали в интервью полдюжины мужчин, участвовавших в боевых действиях, в большинстве мест негде окопаться. Первые подходы, как правило, представляют собой болотистые острова, пронизанные речушками, или луга, превратившиеся в грязевую трясину, и воронки от бомб, заполненные водой. Солдаты и морские пехотинцы называли только свои имена или просили об анонимности по соображениям безопасности, а командиры отклоняли почти все запросы СМИ о посещении воинских частей в Херсонской области», – пишет американское издание.

Редакция поясняет, что с ней на связь вышло «несколько солдат и морских пехотинцев» – «из-за обеспокоенности высокими потерями и тем, что, по их словам, было чрезмерно оптимистичными отчетами официальных лиц о ходе наступления».

NYT так описывает результаты ВСУ в Крынках: «украинские войска захватили узкую полосу рыбацких домиков — единственное место, где им удалось закрепиться».

«Кадры этого района, снятые в прямом эфире с беспилотника и просмотренные New York Times, подтвердили рассказы солдат о массированных российских авиаударах, которые разрушили дома и превратили берег реки в массу грязи и расщепленных деревьев. Новым войскам, прибывающим на восточный берег, приходится наступать на тела солдат, которые лежат во взбитой грязи, сказал Алексей, опытный солдат, который сражался в Крынках в октябре и с тех пор несколько раз переправлялся, чтобы помочь эвакуировать раненых. Некоторые из погибших морских пехотинцев пролежали там целых два месяца, поскольку подразделения не смогли забрать тела из-за интенсивных обстрелов, сказал Владимир, заместитель командира роты, который присутствовал на похоронах одного из своих бойцов, опознанного на прошлой неделе», – пишет газета.

Издание подтверждает: Владимир Зеленский врёт об успехах в Крынках, надеясь, что это поможет получить новые деньги от США.

«В условиях, когда контрнаступление Украины захлебнулось, а Соединенные Штаты и даже Европейский союз демонстрируют признаки сокращения помощи, за наступлением через реку внимательно следили в поисках признаков того, что Украина может восстановить темпы наступления против российских войск. Была надежда, что они смогут создать прорыв достаточно глубокий, чтобы угрожать путям снабжения России и ее позициям на юге. Задача была поставлена корпусу морской пехоты, восстановленному в полную силу в этом году за счет нескольких недавно сформированных бригад. С самого начала войны украинские официальные лица стремились демонстрировать позитив в попытке поддержать моральный дух внутри страны и оказать поддержку за рубежом. Цифры потерь не публикуются, равно как и подробности неудач, понесенных украинскими войсками. В случае с Днепром президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица недавно предположили, что морские пехотинцы закрепились на восточном берегу. В прошлом месяце Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором утверждалось, что они создали несколько опорных пунктов. Но морские пехотинцы и солдаты, которые были там, говорят, что эти сообщения преувеличены. «Там нет позиций. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция», – сказал Алексей. «Там невозможно закрепиться. Туда невозможно перевезти оборудование». «Это даже не борьба за выживание», – добавил он. «Это самоубийственная миссия». Алексей сказал, что плохая подготовка украинских командиров и материально-техническое обеспечение привели к уничтожению его батальона. По его словам, раненых оставляли из-за нехватки лодок, а жестокие условия снижали моральный дух и поддержку солдатами друг друга. «Люди, которые оказываются там, не подготовлены психологически», – сказал он. «Они даже не понимают, куда направляются. Командование, которое их туда отправляет, им ничего не говорит». Алексей согласился позволить Times опубликовать его отчет из-за разочарования в потерях. «Я не видел ничего подобного ни в Бахмуте, ни в Соледаре», – цитирует американская газета солдата ВСУ.