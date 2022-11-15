Newsweek: Украина истощила американские резервы боеприпасов

15.11.2022  11:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

Военные поставки на Украину серьезно истощают американский арсенал боеприпасов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Newsweek пишет военный обозреватель Калеб Ларсон.

Военные поставки на Украину серьезно истощают американский арсенал боеприпасов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Критическая нехватка боеприпасов может привести к колоссальным последствиям — как на поле боя, так и за его пределами», – считает Ларсон.

Он считает, что «пришло время снимать нашу промышленную базу с мирных рельсов». Эксперт объясняет, что Пентагон должен распространить на боеприпасы стратегию заключения долгосрочных контрактов.

«Современные вооружения — от американских ПТРК «Джавелин» и РСЗО «Хаймарс» до различных самоходных артиллерийских установок из арсеналов ЕС — позволили Киеву выбраться из оборонительных позиций и перейти в блестящее наступление.

Однако успехи ВСУ на поле боя истощили резервы западных боеприпасов и поставили США и Россию в одинаково уязвимое положение: нехватка ресурсов для потенциальных конфликтов где-либо еще. Но, в отличие от Москвы, Вашингтон может более оперативно справиться с этой слабостью — если прямо сейчас начнет инвестировать в свою военно-промышленную базу», – резюмирует Ларсон.

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