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«Не позволяйте Путину удерживать нас от вступления в ЕС, умоляет Молдова». Статья под таким заголовком появилась в издании politico.eu.

На территории бывшей советской республики находятся сотни российских военнослужащих. Несмотря на это, она ждёт добрых новостей о предстоящих планах расширения, пишет на страницах издания Гарибэль Гавин.

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По его словам, есть опасения, что присоединение Молдовы к ЕС может втянуть европейский блок в многолетний замороженный конфликт с Россией. Тем не менее, Молдова продолжает настаивать на том, чтобы ей был предложен «чёткий путь к вступлению», когда Брюссель представит в следующем месяце планы расширения.

«Наше стремление к ЕС не должно зависеть от милости Москвы», – цитирует Politico министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

«Все было бы проще, если бы в такой стране, как наша, не было сепаратистского конфликта — он влияет на нашу безопасность, экономику, возможности пограничного контроля — он имеет огромные негативные последствия», — признаёт глава молдавской дипломатии в интервью изданию.

Однако, настаивал Попеску, «совсем» неправда, что противостояние нанесет ущерб амбициям Молдовы о членстве в ЕС.

«Территория, которая контролируется нашим правительством в Кишиневе, может присоединиться к ЕС независимо от того, что происходит к востоку от нас, включая ситуацию вокруг Приднестровья», – сказал он.

Издание приводит высказывание главного дипломата ЕС Жозепа Борреля в ответ на вопрос, не задержит ли приднестровский конфликт процесс членства Молдовы.

«Есть прецеденты, когда государства-члены, которые стали государствами-членами, имели внутреннюю территориальную проблему — это случай Кипра», — ответил он.

Однако ранее в этом году глава делегации Европарламента в Молдове, представитель Румынии Зигфрид Мурешан заявил Politico, что «Молдова не может стать членом ЕС с российскими войсками на своей территории против воли самой Республики Молдова». По его словам, несмотря на поддержку прозападного курса, «нам нужно будет решить этот вопрос до членства».

«Поскольку война на Украине бушует прямо на границе Евросоюза, неясно, готовы ли страны ЕС пойти на риск [столкновения с Россией] ради европейской мечты Молдовы», – резюмирует издание.