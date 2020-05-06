06.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Незадачливый ВСУшник превратил стрельбище в место для отстрела сослуживцев


Один ВСУшник погиб, ещё один получил ранения в результате попытки их сослуживца привести в порядок заклинивший на стрельбище автомат.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате проведения мероприятий по огневой подготовке при выполнении контрольных стрельб из стрелкового оружия в 109 батальоне 10 бригады у солдата Винодела заклинил автомат.

В нарушение требований безопасности военнослужащий попытался лично устранить неисправность, в результате чего был открыт беспорядочный огонь, и тяжелые ранения получили военнослужащие Билан и Бохтенко, при этом Билан скончался в ходе транспортировки в медроту.

При проведении предварительного разбирательства командиром соединения Зубаничем выявлено, что в период проведения занятий с подразделением на стрельбище отсутствовал руководитель стрельбы, за что командир батальона Бабин был вызван для дачи объяснений к командиру бригады», – сообщил Астрахань.

По его словам, после этого комбат, в свою очередь, провёл «воспитательную беседу» с провинившимся ВСУшником, в результате чего тот был госпитализирован в медроту с переломом ребра и ключицы.

«С целью сокрытия произошедшего, командир бригады Зубанич доложил в штаб ООС о ранении трёх военнослужащих в результате, якобы, обстрела со стороны НМ ДНР.

По данным нашей разведки, по команде штаба ООС в 10 бригаду были отправлены журналисты телеканала «News One» для подготовки сюжета о результатах обстрела и взятии интервью у раненного военнослужащего. При этом избитого военнослужащего оградили от прибывших СМИ», – рассказал представитель оборонного ведомства.

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