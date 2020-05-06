Незадачливый ВСУшник превратил стрельбище в место для отстрела сослуживцев

06.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Один ВСУшник погиб, ещё один получил ранения в результате попытки их сослуживца привести в порядок заклинивший на стрельбище автомат.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В результате проведения мероприятий по огневой подготовке при выполнении контрольных стрельб из стрелкового оружия в 109 батальоне 10 бригады у солдата Винодела заклинил автомат.

В нарушение требований безопасности военнослужащий попытался лично устранить неисправность, в результате чего был открыт беспорядочный огонь, и тяжелые ранения получили военнослужащие Билан и Бохтенко, при этом Билан скончался в ходе транспортировки в медроту.

При проведении предварительного разбирательства командиром соединения Зубаничем выявлено, что в период проведения занятий с подразделением на стрельбище отсутствовал руководитель стрельбы, за что командир батальона Бабин был вызван для дачи объяснений к командиру бригады», – сообщил Астрахань.

По его словам, после этого комбат, в свою очередь, провёл «воспитательную беседу» с провинившимся ВСУшником, в результате чего тот был госпитализирован в медроту с переломом ребра и ключицы.

«С целью сокрытия произошедшего, командир бригады Зубанич доложил в штаб ООС о ранении трёх военнослужащих в результате, якобы, обстрела со стороны НМ ДНР.

По данным нашей разведки, по команде штаба ООС в 10 бригаду были отправлены журналисты телеканала «News One» для подготовки сюжета о результатах обстрела и взятии интервью у раненного военнослужащего. При этом избитого военнослужащего оградили от прибывших СМИ», – рассказал представитель оборонного ведомства.