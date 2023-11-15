Незаконно получившие гражданство мигранты отказываются участвовать в СВО
В России массово раздавали гражданство мигрантам из Средней Азии, тогда как жителям Донбасса приходилось преодолевать большие проблемы.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадий Семигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте вспомним, как сложно было нашим друзьям, соратникам из Донецка и Луганска получить гражданство РФ. Какие были очереди, проблемы, процедуры. За последнее время более миллиона человек из Средней Азии получили гражданство РФ. При проверке выясняется: нарушено очень многое. Например, знание русского языка, постановка на воинский учет.
Целый ряд моментов по гражданству требует переосмысления и переоценки», – сказал Семигин.
По его словам, получившие гражданство мигранты на встают на воинский учет, чтобы не попасть под мобилизацию.
«Вот, гражданство люди получили, не зная русского языка, не соблюдая определенных норм, на воинский учет не встали и не считают необходимым и возможным участвовать в СВО. Это вызвало серьезную волну со стороны Министерства обороны и МВД», – сказал Семигин.
Спасибо!
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