Незаконно получившие гражданство мигранты отказываются участвовать в СВО

В России массово раздавали гражданство мигрантам из Средней Азии, тогда как жителям Донбасса приходилось преодолевать большие проблемы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадий Семигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним, как сложно было нашим друзьям, соратникам из Донецка и Луганска получить гражданство РФ. Какие были очереди, проблемы, процедуры. За последнее время более миллиона человек из Средней Азии получили гражданство РФ. При проверке выясняется: нарушено очень многое. Например, знание русского языка, постановка на воинский учет.

Целый ряд моментов по гражданству требует переосмысления и переоценки», – сказал Семигин.