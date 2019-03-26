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26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Спецслужбы, Украина
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«Незаконное обогащение» Ляшко расследовать не будут

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное дело о возможном незаконном обогащении лидера Радикальной партии и кандидата в президенты страны Олега Ляшко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщило агентство «Украинские новости», ссылаясь на свои источники.

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По данным СМИ, дело закрыли на основании решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. При этом отмечается, что дело в отношении депутата расследовалось по статье «незаконное обогащение» Уголовного кодекса с марта 2017 года.

Это дело передала в НАБУ Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) весной 2017 года. В ответ Ляшко назвал это «чистым политическим заказом власти».

Ляшко и его жена приобрели дорогостоящую недвижимость, при этом ни один из них официально не задекларировал достаточные для этого источники дохода.

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