Незаконные действия Зеленского подпадают под 111 статью УК Украины – эксперт

06.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина планомерно идет к разрушению государственности и дальнейшим территориальным потерям.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил экономический эксперт Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ведет к этому Украину нынешнее руководство страны, которое нарабатывает себе уголовный срок за сдачу национальных интересов.

«Мне кажется, это не просто случайные процессы, происходящие в экономике Украины, а это умышленные действия нынешней власти, направленные на целенаправленное разрушение экономики Украины.

Потому что это четко прослеживается и в отношении промышленности, и в отношении аграрного сектора.

Вы видите – практически одни и те же факторы вызывают сегодня остановку металлургических комбинатов. Два из которых – крупнейшие меткомбинаты уже остановлены и в ближайшее время, я думаю, если ситуация не будет меняться, если мы не поменяем президента и правительство, и эту власть, поверьте мне, Украина будет просто уничтожена.

Сначала экономически, а затем будет ее разделение территориальное происходить…

Та программа, которая реализуется, – это программа деструктивная, это программа самоуничтожения. Мы идем сегодня по программе самоуничтожения.

Если Зеленский не понимает этого, я готов ему объяснить доходчиво, что он делает такого, что ведет к развалу государства – и его персональная ответственность за этот процесс.

За это предусмотрена статья 111 Уголовного кодекса Украины. Это сдача национальных интересов страны», – заявил Пешко.