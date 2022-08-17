Незаконные владельцы заправки на трассе «Таврида» наживут 29 млн за счёт Севастополя

17.08.2022  20:24 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 179
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал


В Севастополе при строительстве восьмого этапа трассы «Таврида» владельцам снесенной АЗС выплатят 29 миллионов рублей, при том что это имущество принадлежало группе «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского и было национализировано.

В частные руки объект перешел при предыдущем губернаторе Дмитрии Овсянникове в составе единого имущественного комплекса ГУП «Городской автозаправочный комплекс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе при строительстве восьмого этапа трассы «Таврида» владельцам снесенной АЗС выплатят 29 миллионов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По информации канала «Первый севастопольский», в 2019 году город продал 8 АЗС и два помещения в центре Севастополя за 100 миллионов рублей. Владельцем имущества стало ООО «Севастопольнефтепродукт», аффилированное с Овсянниковым. Теперь уже правительство Михаила Развожаева выкупает одну АЗС у «Севастопольнефтепродукта» за 29 миллионов рублей. И это при том, что по поручению Развожаева по банкротству ГУП «Городской автозаправочный комплекс» возбуждено уголовное дело.

«В начале августа редакция «Первого севастопольского» получила ответ, из которого следует, что в настоящее время в интересах расследования уголовного дела по факту хищения неустановленными лицами имущества, принадлежащего ГУП «ГАЗК» и продажи его по заниженной цене назначена комплексная судебная экспертиза», – говорится в сюжете канала.

Параллельно власти забыли расселить жильцов многоквартирного дома по ул. Чернореченская 119. Земляная насыпь трассы «Таврида» подходит вплотную к стенам и окнам жилища, которое осталось без единственных удобств – на месте нужников теперь проходит труба ливневой канализации автобана.

Соседний дом под номером 117 при аналогичном расположении относительно обочины трассы расселили и снесли, а на 119-й не хватило средств. Как предполагают авторы сюжета, видимо после выплаты средств за снесенную автозаправку денег на компенсации за утрату имущества уже не хватило.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть