Незаконные владельцы заправки на трассе «Таврида» наживут 29 млн за счёт Севастополя

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В Севастополе при строительстве восьмого этапа трассы «Таврида» владельцам снесенной АЗС выплатят 29 миллионов рублей, при том что это имущество принадлежало группе «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского и было национализировано.

В частные руки объект перешел при предыдущем губернаторе Дмитрии Овсянникове в составе единого имущественного комплекса ГУП «Городской автозаправочный комплекс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации канала «Первый севастопольский», в 2019 году город продал 8 АЗС и два помещения в центре Севастополя за 100 миллионов рублей. Владельцем имущества стало ООО «Севастопольнефтепродукт», аффилированное с Овсянниковым. Теперь уже правительство Михаила Развожаева выкупает одну АЗС у «Севастопольнефтепродукта» за 29 миллионов рублей. И это при том, что по поручению Развожаева по банкротству ГУП «Городской автозаправочный комплекс» возбуждено уголовное дело.

«В начале августа редакция «Первого севастопольского» получила ответ, из которого следует, что в настоящее время в интересах расследования уголовного дела по факту хищения неустановленными лицами имущества, принадлежащего ГУП «ГАЗК» и продажи его по заниженной цене назначена комплексная судебная экспертиза», – говорится в сюжете канала.

Параллельно власти забыли расселить жильцов многоквартирного дома по ул. Чернореченская 119. Земляная насыпь трассы «Таврида» подходит вплотную к стенам и окнам жилища, которое осталось без единственных удобств – на месте нужников теперь проходит труба ливневой канализации автобана.

Соседний дом под номером 117 при аналогичном расположении относительно обочины трассы расселили и снесли, а на 119-й не хватило средств. Как предполагают авторы сюжета, видимо после выплаты средств за снесенную автозаправку денег на компенсации за утрату имущества уже не хватило.