«Незалежная» исчезнет, если не покончит с «русской Украиной» – политолог-либерал

10.02.2020, Москва, Владимир Гладков

«Русская» и «украинская» Украина никогда не уживутся друг с другом в одной стране.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский либеральный политолог Александр Сытин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, о чём мы говорим, что одна Украина против другой Украины – это чистой воды демагогия. Есть украинская Украина, есть русская Украина.

Они не смогут ужиться в одной стране никогда. И, значит, путь к примирению лежит либо через победу, либо через капитуляцию.

Победа заключается в том, чтобы ассимилировать и подчинить себе русскую Украину, чтобы она стала украинской», – заявил Сытин.

«А Зеленский – часть какой Украины?» – полюбопытствовал телеведущий.

«А шут его знает», – ответил либерал.

Напомним, ранее Сытин струсил повторить в прямом эфире свои же слова о «путинском агенте Зеленском».