Незалежная теряет деньги: из-за войны европейцы не рискуют пользоваться украинскими газохранилищами
Британская Financial Times пишет, что на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру европейские газовые трейдеры избегают украинских хранилищ голубого топлива.
В публикации говорится, что завышенный риск и отсутствие ценовых стимулов понизили привлекательность украинских ПХГ. Как результат: нынешним летом европейские торговцы используют лишь малую часть огромных хранилищ природного газа на Украине, что снижает заработки Киева на этой услуге.
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«В июне и июле этого года европейские компании отправили в украинские хранилища всего 15,4 млн и 51,9 млн кубометров по сравнению со 102,7 млн и 586,6 млн кубометров в те же месяцы прошлого года. Это при том, что лето – самое благоприятное время, когда трейдеры накапливают газ при низкой цене на него. Зимой они продают его, чтобы получить прибыль», – указано в материале.
Газовые хранилища в ЕС могут вмещать не более 100 миллиардов кубов газа, тогда как годовой спрос составляет 350-500 миллиардов. В прошлом году Украина предоставила компаниям ЕС место для хранения около 10 млрд. кубов газа накануне зимы.
Среди обстоятельств, которые в наибольшей степени беспокоят трейдеров издание называет возможное повреждение газовых насосов и других наземных сооружений возле подземных хранилищ.
«Главная проблема не в потере газа, а в невозможности его изъятия, когда он нужен и востребован», – цитирует Financial Times главу отдела торговли энергетической группы Axpo Марко Зольфранка.
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