Незалежная теряет деньги: из-за войны европейцы не рискуют пользоваться украинскими газохранилищами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская Financial Times пишет, что на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру европейские газовые трейдеры избегают украинских хранилищ голубого топлива.

В публикации говорится, что завышенный риск и отсутствие ценовых стимулов понизили привлекательность украинских ПХГ. Как результат: нынешним летом европейские торговцы используют лишь малую часть огромных хранилищ природного газа на Украине, что снижает заработки Киева на этой услуге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В июне и июле этого года европейские компании отправили в украинские хранилища всего 15,4 млн и 51,9 млн кубометров по сравнению со 102,7 млн ​​и 586,6 млн кубометров в те же месяцы прошлого года. Это при том, что лето – самое благоприятное время, когда трейдеры накапливают газ при низкой цене на него. Зимой они продают его, чтобы получить прибыль», – указано в материале.

Газовые хранилища в ЕС могут вмещать не более 100 миллиардов кубов газа, тогда как годовой спрос составляет 350-500 миллиардов. В прошлом году Украина предоставила компаниям ЕС место для хранения около 10 млрд. кубов газа накануне зимы.

Среди обстоятельств, которые в наибольшей степени беспокоят трейдеров издание называет возможное повреждение газовых насосов и других наземных сооружений возле подземных хранилищ.

«Главная проблема не в потере газа, а в невозможности его изъятия, когда он нужен и востребован», – цитирует Financial Times главу отдела торговли энергетической группы Axpo Марко Зольфранка.