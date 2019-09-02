«Незалежная» Украина деградировала без «оккупантов»

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

«Незалежная» Украина деградировала по сравнению с временами УССР. Бывшая советская республика экономически на 50 лет отстала от Польши, хотя в начале 1990-х украинцы смотрели на поляков свысока.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На момент развала Советского Союза Украина, если считать ее как отдельное государство, входила в десятку самых развитых промышленных стран в мире. А с тех пор, с 90-го года наш объем валового продукта даже по отношению к 90-му году на 35% упал. Все страны растут, а мы падали, падаем и падаем. Поэтому надо это осознать…

Если бы на уровень 91-го (вернулись Украина, – авт.) – это был бы большой успех. Это фантастика, мы не сможем на уровень 91-го года вернуться…

Чтобы достичь современного уровня Польши Украине нужно 50 лет. Хотя я помню, как было к началу тех же 90-х годов. Украина на Польшу смотрела очень свысока», – заявил Суслов.