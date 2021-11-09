«Незалежная» Украина уже потеряла 10 миллионов населения и убила промышленность – доктор Комаровский

Украинское государство берет на себя такие функции, которых люди не делегировали ему, ограничивая их право использовать родной язык.

Об этом в беседе с Дмитрием Гордоном заявил популярный педиатр Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего государство существует? Мы делегировали государству функции – охрана, защита, образование. Все, точка. А кто из нас делегировал государству полномочия замерять процент языков в эфире телеканалов частных? Кто из нас эти полномочия делегировал? Вам не кажется, что это странно? Чего государство лезет в это?

Более того, оказывается, на нашу с тобой зарплату мы содержим человека, который рассказывает, что если мне что-то не нравится, то я должен отсюда уезжать, а он останется. Ну почему я должен уезжать? Уезжать хочется, может, но мне всегда хочется возвращаться – это моя страна.

Давайте определимся, кто такой украинец. Я считаю, что украинец – это тот, чьи мысли, деньги, люди, эмоции связаны с этой страной, который думает об этой стране, живет в этой стране, платит налоги в этой стране. То есть, с которой будущее свое связывает – только с этой страной. Вот это украинец. Я люблю эту страну не меньше, чем и ребята, которые на фронте говорят по-русски, любят.

Мы все выбрали некий путь, при этом, в этом пути, по которому Украина пошла, этот путь привел к тому, что мы потеряли более 10 миллионов населения – раз. Мы пришли к тому, что чуть ли не треть бюджета – это украинцы, которые работают за пределами страны, в страну присылают.

Мы пришли к тому, что убили собственную промышленность, стали полностью зависимы от наших заморских друзей, и под разговоры о независимости перессорили людей по всем параметрам, начиная от НАТО, от похода в Европу», – резюмировал Евгений Комаровский.