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09.11.2021 22:45
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Незалежная» Украина уже потеряла 10 миллионов населения и убила промышленность – доктор Комаровский

Новости УкраиныУкраинское государство берет на себя такие функции, которых люди не делегировали ему, ограничивая их...

Украинское государство берет на себя такие функции, которых люди не делегировали ему, ограничивая их право использовать родной язык.

Об этом в беседе с Дмитрием Гордоном заявил популярный педиатр Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего государство существует? Мы делегировали государству функции – охрана, защита, образование. Все, точка. А кто из нас делегировал государству полномочия замерять процент языков в эфире телеканалов частных? Кто из нас эти полномочия делегировал? Вам не кажется, что это странно? Чего государство лезет в это?

Более того, оказывается, на нашу с тобой зарплату мы содержим человека, который рассказывает, что если мне что-то не нравится, то я должен отсюда уезжать, а он останется. Ну почему я должен уезжать? Уезжать хочется, может, но мне всегда хочется возвращаться – это моя страна.

Давайте определимся, кто такой украинец. Я считаю, что украинец – это тот, чьи мысли, деньги, люди, эмоции связаны с этой страной, который думает об этой стране, живет в этой стране, платит налоги в этой стране. То есть, с которой будущее свое связывает – только с этой страной. Вот это украинец. Я люблю эту страну не меньше, чем и ребята, которые на фронте говорят по-русски, любят.

Мы все выбрали некий путь, при этом, в этом пути, по которому Украина пошла, этот путь привел к тому, что мы потеряли более 10 миллионов населения – раз. Мы пришли к тому, что чуть ли не треть бюджета – это украинцы, которые работают за пределами страны, в страну присылают.

Мы пришли к тому, что убили собственную промышленность, стали полностью зависимы от наших заморских друзей, и под разговоры о независимости перессорили людей по всем параметрам, начиная от НАТО, от похода в Европу», – резюмировал Евгений Комаровский.

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