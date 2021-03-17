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17.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Незалежная» влипла: Россия не станет восстанавливать разрушенную Украину – эксперт

Новости Украины

Присоединение Украины к России будет означать колоссальные издержки для РФ, связанные с восстановлением убитой украинской инфраструктуры, промышленности и экономики. Кроме того, Россия в этом случае неизбежно столкнется с кадровым голодом, потому что ей нужно будет обеспечить Украину сотнями тысяч управленцев, силовиков и прочих специалистов.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт по международным отношениям Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Половина населения уже разбежалась и с Запада не вернется, и из России тоже. Половина осталась. С экономикой швах, вообще ее просто нет, коммунальное хозяйство развалено. По закону бутерброда, если сейчас оно еще дышало на ладан, то достаточно туда зайти России, и оно полностью рассыпется. Оно и так сыпется, просто мы об этом не знаем. А потом мы узнаем и ужаснемся, в каком состоянии оно находится.

С этими людьми надо что-то делать, их надо каким-то образом кормить, обеспечивать им работу, восстанавливать экономику, восстанавливать дороги… Уничтоженное здравоохранение, уничтоженное образование, уничтожена промышленность, уничтожена логистика.

И кто всем этим должен заниматься? А тот, кто принял на себя ответственность за это государство, тот и должен заниматься. А долг под 100 миллиардов кто должен выплачивать? А кто принял на себя ответственность за это государство, тот и должен выплачивать.

Конечно, у России очень большие запасы, но они сделаны совсем не для того, чтобы просто взять и подарить их Западу в виде выплаты украинских долгов и совсем не для того, чтобы закатать их в украинский асфальт, который необходимо положить на украинские дороги… Это все – это проблема на десятилетия, это проблема нескольких поколений», – заявил Ищенко.


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