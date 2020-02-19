«Незалежной» осталось всего ничего: Россия раскатает её классически, «по учебнику» – депутат Рады

19.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия постоянно усиливает свою военную мощь, проводит перевооружение и увеличивает количество боеспособных подразделений. Все говорит о том, что она может готовиться к полномасштабному наступлению на Украину.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил лидер фракции «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли Россия прибегнуть к прямой агрессии по отношению к Украине. Насколько я понимаю, может. Будет ли это происходить, это зависит от огромного количества факторов, не последний из которых – это реакция Украины, ее усилий, направленных и на усиление обороноспособности, и дипломатической работы…

Россия постоянно расширяет границы дозволенного, и так как это сходит ей с рук, вполне возможно, что если все будет происходить так, как происходит, Россия вполне может прибегнуть к прямой агрессии.

Соответственно, Украине нужно заботиться и численностью, и качеством своих Вооруженных Сил… К большому сожалению, Россия существенно увеличивает свою военную военную мощь, у них идет интенсивное перевооружение, у них происходит развертывание новых воинских частей, концентрация подразделений и соединений непосредственно вблизи украинско-российской границы.

Это может быть как демонстрацией силы, давлением, так и подготовкой к прямому вторжению. По крайней мере, определенное количество мероприятий, к которым они прибегают, в принципе, по учебнику попадает под подготовку к прямо агрессии. То есть, это вполне реальная угроза», – развел конспирологию Рахманин.