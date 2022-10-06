«Незалежность» Украины может существовать только принудительно – Вассерман

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Новости Украины

Кровавый сценарий госпереворота в Киеве 2014 года состоялся по причине того, что патологические самостийники и их западные кураторы поняли, что мирным путём организовать прекращение взаимодействия Украины с Россией не получается.

Об этом в интервью каналу ОД «ВНУКИ» заявил депутат Госдумы РФ, одессит Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Громадное большинство населения Украины – русские, а потому независимость Украины от остальной России может поддерживаться только принудительным путем. Причем независимость Украины от остальной России причиняет громадный материальный ущерб, прежде, всего самой Украине. Ее граждане могут и не осознавать причину своих несчастий, но сами несчастья они ощущают. Поэтому, чем дальше, тем насильственнее средства удержания этой независимости. И уже результаты государственного переворота 2004 года, когда отменили победу Януковича на выборах, народ Украины отменил мирным путем в 2010 году, когда, назначенный победителем выборов Ющенко показал своеобразный «рекорд», в первом туре он набрал шесть процентов голосов. Так мало не набирал еще ни один действующий глава государства, идущий на повторные выборы», – отметил он.

«Именно, когда стало ясно, что мирным путем народ, так или иначе, вернется к тесному взаимодействию с остальной Россией, следующий переворот 2013-2014 годов провели максимально кроваво, и после переворота физически уничтожали множество тех, кто этот переворот не принял», – заключил Вассерман.