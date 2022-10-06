«Незалежность» Украины может существовать только принудительно – Вассерман

06.10.2022  19:55 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 124
 
Военные преступления, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Кровавый сценарий госпереворота в Киеве 2014 года состоялся по причине того, что патологические самостийники и их западные кураторы поняли, что мирным путём организовать прекращение взаимодействия Украины с Россией не получается.

Об этом в интервью каналу ОД «ВНУКИ» заявил депутат Госдумы РФ, одессит Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кровавый сценарий госпереворота в Киеве 2014 года состоялся по причине того, что патологические самостийники...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Громадное большинство населения Украины – русские, а потому независимость Украины от остальной России может поддерживаться только принудительным путем. Причем независимость Украины от остальной России причиняет громадный материальный ущерб, прежде, всего самой Украине. Ее граждане могут и не осознавать причину своих несчастий, но сами несчастья они ощущают.

Поэтому, чем дальше, тем насильственнее средства удержания этой независимости. И уже результаты государственного переворота 2004 года, когда отменили победу Януковича на выборах, народ Украины отменил мирным путем в 2010 году, когда, назначенный победителем выборов Ющенко показал своеобразный «рекорд», в первом туре он набрал шесть процентов голосов. Так мало не набирал еще ни один действующий глава государства, идущий на повторные выборы», – отметил он.

«Именно, когда стало ясно, что мирным путем народ, так или иначе, вернется к тесному взаимодействию с остальной Россией, следующий переворот 2013-2014 годов провели максимально кроваво, и после переворота физически уничтожали множество тех, кто этот переворот не принял», –  заключил Вассерман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть