20.08.2021 12:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Херсоне упал огромный флагшток, который установили накануне к празднованию Дню флага Украины, который отмечается 23 августа.

Конструкция высотой более 70 метров рухнула на припаркованный рядом элитный внедорожник «Лексус». Об этом сообщают местные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К счастью, в момент падения ни рядом, ни в автомобиле не было людей, поэтому никто не пострадал. Конструкция выполнена без сварки, на заклепках. Ее высота составляла 71,8 метров, а вместе с водруженным сверху трезубцем – 73 метра. На него потратили порядка 8 миллионов гривен. Официально открыть самый высокий в области флагшток должны были сегодня, но он не простоял и суток. Подобные конструкции к 30-летию независимости Украины устанавливают в 17 городах Украины – на это из бюджета выделили более 170 миллионов гривен.

Депутат горсовета Херсона Иван Бабка в своем блоге написал, что причиной падения оказался ненадежный трос, фиксировавший сооружение:

«Кaк нa мой взгляд, все тaм сделaно кpaсиво и фундaментaльно, и метaлл, и фундaмент… Если бы он упaл уже после того кaк устaновили, тогдa бы кpитикa нa счет констpукции и толщины, кaчествa метaллa, бетонa, былa бы объективной, a произошла случaйность, кaкaя бывaет у кaждого. Не выдержал трос, котоpый paссчитaн на больший вес, знaчительно больший».

Многие увидели символизм в падении флагштока к 30-летию украинской независимости.

«Празднование юбилея украинской незалежности началось с того, что гигантский флагшток, на установление которого потратили 8 млн грн, раздавил еще более дорогой Лексус в Херсоне. Кстати, напомню, идея с этими гигантскими флагами в честь юбилея принадлежит Зеленскому. Надеюсь, теперь он из своего кармана расплатится с владельцем «Лексус»?», – задается вопросом в своем блоге политолог Владимир Корнилов.

«Незалежность упала», – написала в комментарии под его сообщением пользователь Елена Сотникова.

«Чубатым сопромат не наука», – добавляет Алексей Чернышев.