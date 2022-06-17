Незалежный минкульт в бешенстве: Украину кинули с «Евровидением-2023»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году будут проводить не на Украине – стране-победительнице, а в Великобритании.

Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По традиции победитель песенного конкурса «Евровидение» проводит конкурс в следующем году на своей площадке, при условии соблюдения определенных критериев, включая обеспечение безопасности.

Украине сообщили, что после комплексной оценки ситуации, комиссия «с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, [Украина] не может выполнить гарантии безопасности и эксплуатации, необходимые вещателю для проведения, организации и производства песенного конкурса «Евровидение» в соответствии с Правилами ESC».

Вместо Украины «Евровидение» пройдёт в Великобритании.

«В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о возможном проведении конкурса песни «Евровидение-2023» в Соединенном Королевстве», – говорится в тексте.

На заявление союза сразу же отреагировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Его возмутил сам характер принятого решения, когда Киев поставили перед фактом без обсуждения других вариантов. По словам министра, таким образом, нивелируется месседж о том, что весь мир с Украиной.

«Мы честно выиграли «Евровидение» и выполнили все условия в установленные сроки для процесса утверждения его проведения в Украине – мы предоставили ответы и гарантии относительно стандартов безопасности и возможных мест проведения конкурса. Проведение «Евровидения – 2023» в Украине – это сильный сигнал всему миру о том, что он сейчас поддерживает Украину. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все обязательства, о чем неоднократно заявляли Европейскому вещательному союзу», – возмущался Ткаченко.

Также он потребовал «дополнительных переговоров о проведении «Евровидения – 2023» на Украине».