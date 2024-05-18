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Венгрия наложила вето на антироссийскую резолюцию Совета Европы, в которой оказывалась поддержка «плану Зеленского», предусматривающего полную капитуляцию перед неонацистским режимом Киева и коллективным Западом.

По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, Совет Европы, которому исполняется 75 лет, мог бы стать прекрасной платформой для создания мира, но после исключения россиян эта возможность здесь была потеряна.

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«Вместо поставок оружия и фантазий о ядерной войне нам, наконец, нужны настоящие мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только в том случае, если все воюющие стороны сядут за один стол», – написал Сийярто на своей странице в социальной сети.

Глава венгерской дипломатии отметил, что для его страны была неприемлема предложенная резолюция Совета Европы, которая отдавала предпочтение только одному «плану Зеленского». По его словам, другие страны подготовили свои мирные планы, которые не хуже планов украинского президента.

«Я попросил, чтобы мы включили другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это было отвергнуто большинством. Вот почему я наложил вето, чтобы не было решения совета», – объяснил своё решение премьер-министр Венгрии.

Сийярто, как и всё руководство Будапешта, предсказуемо удостоились критики, в том числе со стороны венгерских кругов, ориентированных на США.

«Режим Орбана, проводивший кампанию по разжиганию военной паники, даже не позволил Совету Европы принять мирный план, который СЕ мог бы предоставить воюющим сторонам и всему миру. Венгрия может принять только мир, который отдаст Украину России и откроет Путину путь в Европу», – пишет издание американских венгров nepszava.us.

Вместе с тем, Венгрию, проводящую всё более независимый курс на международной арене, атакуют даже американские республиканцы, с которым у венгерского лидера Виктора Орбана прежде были отношения взаимной поддержки. На Орбана обрушился лидер респубоиканцев в Сенате Митч Макконнелл, раскритиковавший венгерское правительство за хорошие отношения со стратегическими и экономическими противниками США – Россией и Китаем.

В частности, Макконнелл упомянул, что, в то время как большинство европейских стран отвергли проникновение китайской компании Huawei, именно в Венгрии находится европейской логистический центр этой фирмы, при этом технологический гигант интегрирует китайскую технологию в венгерскую сеть 5G.

Он отметил, что его партия ценит то, что правительство Орбана готово подвергнуть сомнению решения ЕС и готово отстаивать консервативные ценности, но считает важным, чтобы венгры не могли сосредоточиться только на общих ценностях, они также должны учитывать цели и интересы союзников.

«Государство-член НАТО, которое является поклонником российского неосоветского империалиста… Европейская нация, которая расстилает красную дорожку для новых грабежей, принуждения и шпионажа со стороны коммунистического режима… Это не та страна, которую должна поддерживать Америка», – цитирует лидера республиканцев в американском Сенате telex.hu.

Станет ли этих обвинений достаточно для какого-либо либерального фанатика, который решит взять в руки пистолет?