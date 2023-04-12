«Независимая Украина» убила все дороги Херсонской области – депутат Госдумы

Анатолий Лапин .  
12.04.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Херсон, Экономика


В Херсонской области не хватает квалифицированных кадров для восстановления после Украины.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил депутат Госдумы, курирующий регион, Игорь Кастюкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Херсонской области не хватает квалифицированных кадров для восстановления после Украины. Об этом в...

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По словам Кастюкевича, основными проблемами остаются разбитые дороги, которые не ремонтировались во время украинского периода, и дефицит специалистов.

«Проблема – это дороги. Несмотря на то, что дороги ремонтируются, и дай Бог здоровья всем, кто их делает, кто финансирует строительство дорог – такой уровень трындеца с этими дорогами, что их никто до нас, оказывается, не делал. С Ивановки до Сиракоз вообще толком дороги нет, невозможно проехать, пока доедешь, колени болят…

Еще одна из проблем – это непонятная ситуация с работой. То есть, получается так, что с одной стороны, нужны специалисты, а с другой стороны – квалифицированных специалистов нет. Куда ни спроси – везде продавцы, штукатуры, маляры. Дефицит водителей, например, «скорой помощи сейчас». Я уже не говорю о структуре системы здравоохранения или структуре той же полиции. Достаточно компетентных людей надо привлекать для того, чтобы они работали и двигались вперед», – заявил Кастюкевич.

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