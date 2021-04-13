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13.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Независимо от России Украина идет к своему развалу – Погребинский

Новости Украины

Попытка создания авторитарного государства со слабым президентом, которого все презирают, необратимо приведёт к полнейшему краху и развалу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Владимир Владимирович [Путин] говорит, что если вы там то-то, то это может закончиться крахом государственности. Мне кажется, что если мы ничего, то это закончится всё равно крахом государственности, потому что мы сейчас движемся по пути создания жёсткого авторитарного государства с доминированием националистической идеологии. С режимом, когда на законодательном уровне пытаются утвердить, что фактически есть сословное общество.

Специально институт будет создан, который будет заниматься тем, что будет рассказывать, что те люди, которые воевали, участвовали в майдане и так далее, они не подлежат уголовному преследованию. Это движение в сторону жесткого авторитарного режима.

Я считаю, что авторитарный режим существует и возможен только в случае, если есть авторитетный, пользующийся не просто поддержкой, а любовью большей части населения. Ничего подобного у нас нет. Это значит само по себе развитие ситуации, когда слабый президент, к которому всерьёз мало кто относится, пытается изобразить из себя авторитарного лидера, просто неизбежно должно закончиться провалом государственных институтов.

У нас фактически судебная власть не работает, работает какой-то институт СНБО, который принимает внесудебные решения, и так далее», – сказал Погребинский.

«Поэтому я, несмотря на моё желание видеть какое-то будущее для моей страны, сейчас настроен очень пессимистически, независимо от того, будет ли как-то Россия участвовать в наведении тут какого-то порядка, как американцы в Германии после нацистского режима, или нет. Это движение идет неизбежно к развалу», – выразил опасения политолог.


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