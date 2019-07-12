Независимость Украины отменят через суд

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Генсек СССР Михаил Горбачев ликвидировал государство в нарушение Конституции, а Украинская ССР не могла самостоятельно выходить из состава страны, поэтому Украина не имеет права на самостоятельное существование и должна быть возвращена в Союзное государство, которое станет прообразом СССР.

Об этом заявил глава «Национально-освободительного движения», депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СССР ликвидировал Горбачев незаконными указами и решениями, это называется госпереворот, поскольку он не имел права ни распускать, ни создавать, это уровень Конституции, а он это сделал своими указами, это называется присвоение власти и госпереворот. Естественно, это незаконные решения, они подлежат отмене, соответственно, выход всех территорий вместе с Крымом – незаконный, поскольку по советскому законодательству любая территория могла выйти только через союзный референдум.

То есть ровно то, что сейчас говорят американцы на Украине, что Крым вышел без согласия Киева, точно так же Киев не получил установленное законом согласие Москвы на выход из состава СССР, хотя обязан был.

Так что все это подлежит отмене через суд, суд отменяет эти все решения, и восстанавливается СССР. Суд – это юридическая сторона вопроса, есть и реальная сторона вопроса – это референдум. Путин ведет к новому конституционному акту Союзного государства, и через это к восстановлению СССР.

Сильная Россия – это условие для восстановления СССР, опираясь на российскую армию, на российское ядерное оружие. Только силой можно освободить Отечество и восстановить его территориальную целостность. Другого пути история не знает», – отметил парламентарий.

Напомним, Крым еще в начале 1990-х провозгласил суверенитет и избрал собственного президента, выступавшего за воссоединение с Россией, однако Украина свергла его насильственным путем и отменила Конституцию полуострова.