Независимые детективы официально займутся оффшорами Порошенко в Панаме и на Карибах

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист Андрей Портнов закончил формальные процедуры передачи полномочий адвокатам и независимым детективам представлять его интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с экс-президентом Украины Петром Порошенко офшоров, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сам Портнов сообщил в своем телеграм-канале.

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“Во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за рубежом я официально являюсь заявителем и ожидаю от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением похищенных у украинских граждан средств и активов”, – написал он.

Также Портнов опубликовал юридический документ, подтверждающий его слова.

“Буду немедленно информировать вас о первых результатах. Не переключайтесь”, – пообещал юрист.

Ранее сегодня представители партии Петра Порошенко “Европейская солидарность” во глвве со скандальным нардепом и подругой соратника Арсения Яценюка Сергея Пашинского Татьяной Черновол устроили перформанс под стенами Государственного бюро расследований в Киеве, протестуя против, идущих по их словам “репрессий” в отношении партии и Порошенко с подачи Андрея Портнова.



“Друзья, мы должны снисходительно относиться к людям со справками и позволять им более широкую автономию действий. Но будьте осторожны, материал содержит сцены глубоких душевных переживаний главных героев. Просим убрать от экранов детей”, – высмеял акцию порошенковцев в своем телеграм-канале Андрей Портнов.