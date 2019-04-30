«Независимый» Зеленский уже вляпался в диалог с Путиным

30.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на отсутствие прямого диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, они уже вступили в общение, перебрасываясь медиа-месседжами.

Возможно, два президента договорятся не только о чём-то, чего от них ждут все, но и о максимальном сближении России и Украины, что является кошмаром для западных «шановних друзив».

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Такое оптимистичное мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы наблюдаем диалог, пусть такой своеобразный, но мы наблюдаем диалог между президентом РФ Путиным и избранным президентом Зеленским. Если люди говорят: «Мы можем договориться, давайте договоримся» – рано или поздно они договорятся о чём-то. Так вот, я тоже надеюсь, о чём.

В 90-х годах, я тогда воспринимал это как шутку, очень много было у нас разной информации, как мы будем дружить с Россией. Так вот, требований было два: первое, что вторым государственным языком должен быть украинский; столица должна быть в городе Киеве», – отметил он.

Ведущий программы, политолог Сергей Михеев присоединился к его словам, заявив, что после развала СССР Украина и Россия могли сосуществовать как конфедерация, но Запад не дал такому сценарию состояться, ведь им выгоднее рознь.

«Не знаю, в курсе вы или нет, но, когда развалили Советский Союз, что, несомненно, было катастрофой, но после этого, на самом деле, была возможность небольшая, микроскопический шанс создать нечто интеграционное, но достаточно бесконфликтное. Так вот, когда обсуждалось огромное количество документов, по которым, в том числе, оборонное пространство сохранялось, финансовое пространство сохранялось. Главным эмиссионным центром мог быть Киев. Киев мог выпускать общую для этого пространства валюту, при всём при том, что это была бы некая очень мягкая конфедерация.

Но что сделали тогда национально ориентированные вот эти элиты? Они всё это обрушили. Это первое. И кто ещё это всё обрушил? Наши «шановни друзи» из Европы, из Америки, потому что они поняли, что «это не пойдёт» такая штука, им важно, чтобы мы воевали, поймите», – резюмировал ведущий.