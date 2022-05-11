«Независимых» российских либералов поймали во время тайных отчётов перед британским посольством

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«Опозиционные» политологи, считающие себя «независимыми экспертами», без стыда и совести, по мере возможностей, за гранты сливают информацию о внутренней политике России британцам.

Видеозапись переговоров «экспертов» с руководителем политотдела британской дипмиссии появилась в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах в одном из кафе такие деятели как Валерий Соловей, Екатерина Шульман и Глеб Павловский делают доклады руководителю политотдела посольства Великобритании в России Саре Дочерти.

В сюжете напоминают, что Павловский активно сотрудничает со «Школой гражданского просвещения», которая готовит образовательные семинары в Оксфорде для российских политиков, журналистов и общественников. Кроме того, он сотрудничал с Московским центром Карнеги (8.04.22 по решению Минюста РФ центр прекратил свою работу в России).

Екатерина Шульман – ассоциированный член британского аналитического ценра Chatham House, эксперт «Школы гражданского просвещения», 15 апреля 2022 внесена в реестр СМИ иностранных агентов.

Валерий Соловей – выпускник британской правительственной программы «Chevening», которая выращивает агентов влияния в России. В сентябре 2020 года был задержан на одной из акций, активный участник организованных либералами гражданских беспорядков.

«Формируется какой-то ансамбль в Кремле и около Кремля, и Путин уже не может этому препятствовать», – говорит Павловский.

«Если бы общественное мнение в России было более ярковыраженным на тему войны, то ситуация была бы другой», – докладывает Шульман.

«Кремль удовлетворён результатами выборов в целом. И то, что нет тотальной победы власти на всех позициях – это создаёт иллюзию, что ты можешь принимать участие выборах. Но такой шанс есть только на локальном (региональном) уровне», – заверяет англичанку Соловей.

«А потом будет какой-то кризис, и я думаю, что он будет довольно скоро», – обещает Павловский.

«Некоторые считают, что президент (Путин – ред.) – второй Садам Хусейн», – заверяет Екатерина Шульман.

«Протестный опыт в Белоруссии проникает и сюда. Беларусь – инфлюенсер протестной деятельности в РФ», – делится соображениями Валерий Соловей.

«Путин отстраняется от решения вопросов. Формально это объясняется пандемией, но на самом деле, он вообще никогда не любил много работать», – говорит Павловский, в то время как Сара Дочерти старательно записывает слова информатора.

При этом в сюжете отмечается, что глава Чечни Рамзан Кадыров среди указанных деятелей – объект особого интереса.

«Кадыров тоже готовится к уходу Путина. И по-своему считает, что он должен постоянно показывать, что его нельзя отодвинуть в сторону. Как бы ни выглядело то руководство, которое будет выстраивать послепутинскую Россию, он (Кадыров – ред.) должен постоянно быть в его составе», – рассказывает Павловский.

В это время авторы сюжета иронично отмечают за Дочерти: «Боже, на что мы тратим деньги британской короны?»

«Многие люди ненавидят Кадырова. Может быть это неудовлетворённость всей ситуацией в регионе. Там много всего незаконного и нелегального происходит», – поведала Шульман.

И так далее. «Независимые» политологи рассказывают о том, что раньше фаворитом Путина был министр обороны Шойгу, о популярности премьера Мишустина у штатских, о том, как Кадыров превратил чеченский вопрос в форму прибыли.

«У нас Горбачёва можно сказать 90% ненавидело. Он живёт, и здесь ему ничего не угрожает. Ельцина терпеть не могли под конец, но, тем не менее, он жил… Я не считаю, что это проблема. Это ложная идея», – рассказывает англичанке Павловский.

«По словам моих друзей социологов, протестные настроения (в России – ред.) уже есть. И нужна лишь искра. Обычно она образуется сама. Ты можешь работать-работать, и «бац», искра появляется и воспламеняет общество», – отрабатывает британские гранты Соловей.

Отметим, что на данный момент фигуранты материала никак не комментировали вышедший сюжет.

Стоит добавить, что указанные «политологи» отличаются агрессивной заукраинской позицией. Например, позиция Соловья настолько пришлась по душе самым отъявленным бандеровцам, что те на полном серьёзе делают ставку на таких, как он в плане «свержения путинского режима».