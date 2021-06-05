Нездоровый интерес украинских наци к детям Юго-Востока

05.06.2021, Харьков, Петр Угрюмов

Новости Украины

Пропагандонская активность мытцив в последнее время зашкаливает. То ли бабло в них уже влили. То ли, демонстрируя свою полезность, властители рогулиных дум ненавязчиво намекают на необходимость финансовых вливаний. А взамен они готовы безостановочно лить в уши молодняку расово правильные месседжи.

Автор передачи «Говорит Жадан» на «Радио НВ» нащупывает дно пропагандонства. Разумеется, и его собеседники соответствуют поставленным задачам. В свою очередь, украинского поэта Жадана юзает в своей программе «Гончаренко рулит» самый зловонный депутат Верховной Рады, ударившийся в культуртрегерство. На культурных фронтах каких только странных сближений не бывает.

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Сергей Жадан — пацанчик небрезгливый. Он и в машину к гадёнышу Алексею Гончаренко сядет, и за одним столом с противным Портниковым готов «потереть».

Небрезгливость эта не имеет ничего общего с отсутствием гордыни. Она, скорее, связана с нечистоплотностью.

Тут даже не знаешь, что хуже: те интервью, которые Жадан дает откровенным ублюдкам, или те, которые берет на «Радио НВ».

Интервьюер из Жадана так себе. Все беседы сопровождаются его подобострастным «ага» и неконтролируемым хихиканьем. Но, по крайней мере, в собственной программе «Говорит Жадан» он отдает себе отчет, чего хочет от собеседника. А в проекте «Гончаренко рулит» поэт Жадан просто использован как пассивный пропагандон.

Зачем Алексею Гончаренко понадобились вести с письменником торопливую беседу о шансах украинских писателей на Нобелевскую премию и об Оксане Забужко? Чтоб услышать от Жадана: «Оксана Стефановна, скорее, ближе к Нобелю»? Не смешите нас.

За то, что Гончаренко покатал гостя программы в своей машине, как дешевую шлюху с окружной, Жадан должен, во-первых, произнести фразу: «Выборы 2019 — это большая ошибка украинцев». Она, собственно, и вынесена в заголовок этого выпуска «Гончаренко рулит». Жадан во время выборов 2019-го, надо полагать, неплохо заработал на своей акции «голосуй не по приколу», поддерживая Порошенко.

Большая ошибка не майданувшейся части населения — вообще считать, что после 2014 года выборы что-то могут изменить в их жизни. Что касается майданутых — для них никакой смены парадигмы не произошло.

Выборы-2019 воспринимаются профессиональным украинцем как катастрофа только потому, что нарушились привычные схемы монетизации его гремучей жизнедеятельности.

К раздаче попали третьи-четвертые ряды, какие-то «жалкие, ничтожные личности», оттеснив первопроходцев, «профессионалов», самых что ни на есть чемпионов и рекордсменов по украинству. Обидно. Профессиональному украинцу, на котором клейма ставить негде, трудно смириться с этим фактом. На его делянку покусились слуги паяца, абсолютно «нулевые» проходимцы (не подкованные духовно, не учившие матчасть). И окучивают ее не менее успешно.

Второе желание Алексея Гончаренко, исполненное Жаданом: они вместе спели «Вова, пензлюй до Ростова!». Депутат надеется, что песню, наконец, услышит Зеленский.

И третий профит для автора программы: за разговорами с Жаданом о культурке он пропиарил собственные Гончаренко-центры, открытые во многих регионах.

А на этом моменте остановимся подробней. Оставим за скобками главные побудительные мотивы «мытцив» и политиков, ставших культуртрегерами. Понятно, что Гончаренко и бескорыстие, Жадан и честность — вещи несовместные. Но установка на культурно-образовательную обработку (с необходимым пропагандонским уклоном) молодежной и детской аудитории — вполне эффективна.

Жадан сетует в разговоре с Гончаренко: «Восток у нас сложный». Оба собеседника отлично понимают диспозицию.

Огромное количество жителей Юго-востока может бесконечно обманывать себя на предмет Партии регионов (и как раз деятельность ее одесского выкормыша Алексея Гончаренко — показательный пример) и ее послемайданных наследников. Но эти люди вряд ли поведутся на свидомые политические проекты.

А вот с их младшим поколением можно работать. Для этого с 2014 года создаются все условия: альтернативные каналы получения информации уничтожены, книгоиздание идеологизируется, русская культура загнана в резервацию, образование украинизировано и идиотизировано. Неформальные площадки (стадион, концертный зал, уличные массовые мероприятия, библиотека) тоже охвачены вниманием профессиональных украинцев и осчастливлены их проектами.

Жадан с нескрываемым удовольствием рассказывает Гончаренко, как он со своей группой «Линия Маннергейма» отыграл концерт на центральной площади Краматорска, как походила презентация его книги в этом городе. Это происходит в нынешней «столице» Донецкой области, в городе, где семь лет назад мирные жители гибли под артобстрелами украинских вояк (для которых все эти годы активно волонтерствует Жадан).

Гончаренко тоже есть чем похвастаться. Рассказывает об открытии Гончаренко-центров в Донбассе: в Краматорске, Лимане, Константиновке… Константиновка — это город, где в марте 2015 года бухие украинские каратели на бронетранспортере задавили восьмилетнюю девочку.

А теперь, в качестве небольшого отступления, зададим себе вопрос: а что там у нас с «мягкой силой», которую много лет формировало «Россотрудничество» за федеральные деньги? Какие гуманитарные проекты были предложены жителям Краматорска и Константиновки? Может, какие-нибудь виртуальные образовательные платформы, дистанционное обучение русскому языку, литературе, истории? Видеоканал для русской молодежи юго-востока? Не слышно? «Линию Маннергейма» пусть слушают?

Симптоматична, например, недавняя передача «Говорит Жадан» с участием музыканта Александр Ярмолы, лидера группы «Гайдамаки». Собеседники радостно обсуждают, что какой-то харьковчанин в Берлине поставил хип-хоп-оперу про Бандеру.

Ярмола спрашивает: «У него хоть Бандера адекватный?». Жадан отвечает: «Конечно, Юра наш человек. Ге-ге. Даже москали, Скабеева в своей программе это упомянула, чем сделала хип-хоп-опере большую рекламу».

Как видим, эстетические критерии для поэта Жадана и музыканта Ярмолы — это дело десятое. Главное в этих беседах о культурке — та идеология, которая смердит еще с середины прошлого столетия.

«То есть вы еще из той гвардии рок-н-ролла, которая может выступать и на митингах, и на демонстрациях, и на улицах?» — спрашивает Жадан у Ярмолы. Несложно догадаться, какие «тактико-технические характеристики» музыканта ценит поэт.

Жадана привлекают события, которые изменяют историю. Он не скрывает: его интересует то, что меняет сознание людей.

Жадан давно понимает, что те арт-средства, которые помогают манипулировать сознанием молодежи, — ходовой товар. Его можно было предлагать и режиму Порошенко, и теперешней свидомой политической группировке «Европейская солидарность», благополучно сосуществующей со «Слугой народа».

Жадан с Ярмолой говорят о том, как за время военных действий музыканты получили возможность выступать в провинции, где раньше не выступали. То есть их чёс по донбасским городам и весям, подконтрольным Украине, «подогревается» властью.

Лидер группы «Гайдамаки», правда, не очень доволен условиями гастролей: «Конечно, когда идет война, ты едешь в какую-то школу, играешь в каком-то актовом зале…» Но нам интересно другое: «Гайдамаки» в этой школе ссали в уши только воинам-вызволытелям? Или их допустили до детей: втирать школьникам пропагандонские бредни?

Еще интересный момент. Жадан и Ярмола обсуждают, как пропагандоны-гастролеры доносят до русскоязычных АТОшников свое творчество. Спрашивают: «Что вам сыграть?» Те иногда просят: «Сектор Газа». Мытцям обидно: они кучу разнообразного дерьма произвели, а им, как кабацким лабухам, заказывают «Сектор Газа».

Кстати, естественным состоянием рок-н-рольщика, как правило, является отвращение к войне. Часто эти люди декларируют пацифизм. А Жадан с Ярмолой, называющие себя «тыловиками», тянутся к зоне военных действий ради поддержания боевого духа военных и волонтерской помощи им.

Это воинствующее пропагандонство «мытцив» щедро оплачивается если не напрямую, то опосредованно.

Но важно здесь другое. В беседе Жадана и Ярмолы проскальзывает на уровне интонаций, ухмылок, умолчаний: как хорошо, что русскоязычный Ваня из юго-восточных регионов согласен воевать «на той единственной гражданской», с которой свидомый батальон «Прикарапатье» в 2014 году драпал быстрее лани. За это русскоязычному бойцу АТО они снисходительно прощают его «невзыскательные» вкусы: и «Сектор Газа», и даже Киркорова. Ты только воюй, лошок.

Русскоязычным бойцам АТО не мешало бы на досуге пересмотреть беседу «тыловиков» Жадана и Ярмолы, чтоб понять, за кого их на самом деле держат эти патриоты.

Еще откровенней расчехлился Жадан в своей передаче с Яниной Соколовой, ведущей порошенковского канала.

Журналистка, обескураженная общением с жителями Авдеевки, произносит: «Пока не умрут те, с кого нельзя вытянуть, в ком нельзя заглушить, убить Советский Союз и ватный этот состав, мы не будем иметь проукраинскую картину в целом, которую б нам хотелось бы. Да, у них есть дети, но эти дети — это уже будет новое поколение. И по моим наблюдениям где-то 50 на 50 детей ватников остаются ватниками или становятся проукраинскими».

Даже циничный Жадан, кажется, несколько прихренел от этого нацистского словоизвержения. И, подобострастно хихикая, прокомментировал: «Как про биологический вид!»

Соколова жалуется на донбасских переселенцев, которых видит на Печерске: «Вата, коренная». Уточняет: половина из них.

«Наша цель — бороться за молодежь», — резюмирует журналистка. «За детей», — уточняет Жадан.

Этот нездоровый интерес украинских наци к донбасским детям нельзя оставлять без внимания. Нужно предложить этим русским детям сотни вариантов противоядия, из которых пусть даже хотя бы один будет востребован и поможет жить своим умом, сохранить базовые ценности.

Жадан рассказывает в своей передаче: «Мы работаем с детьми на востоке, со школами, с интернатами». Вы услышали?

«Дети действительно в очень сложной ситуации, — смягчает Жадан социал-дарвинистские испражнения Янины Соколовой. — В семьях часто пророссийские настроения…» А тут, дескать, в школах эти дети видят стенды с «героями небесной сотни». Жадан знает, как бороться за этих детей. Поэтому целые агитбригады мытцив — ловцов душ — гастролируют по территории Донбасса, подконтрольной Украине.

Добавим, что эти донбасские школьники не увидели ни одного российского художественного фильма о том, как воины АТО убивали детей Славянска, Станицы Луганской, Горловки, Донецка, Зугрэса… И это облегчает задачу украинским пропагандонам.

На Украине сейчас очень ценится способность мытця оправдать любую херню, любую мерзость, в которой зашкварилось его недогосударство. А Жадан из этих мытцив — самый продвинутый.