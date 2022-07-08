Нежданчик из Брюсселя: ЕС блокирует выдачу Украине крупного кредита

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Новости Украины

Исполнительный орган Европейского Союза блокирует кредит в 1,5 миллиарда евро для Украины из-за опасений финансовой ненадежности страны-получателя.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Как известно, Европейский инвестиционный банк предложил Украине кредит, чтобы поддержать незалежную экономику на плаву. Еврокмиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами ЕС, резервы обычно составляют 9% общего объема финансирования, но в этом случае Еврокомиссия хочет обеспечить 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением о 1 млрд евро для Украины.

Как отмечают чиновники, отказавшиеся называть Bloomberg-у свои имена, Еврокомиссия выдвигает требование на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам. Представитель комиссии подчеркнул, что ЕС должен убедиться, что он может возместить ущерб в случае дефолта Украины.

Отмечается, что комиссия ищет альтернативные решения, которые полагаются на то, что страны-члены ЕС или ЕИБ распределят часть дополнительных рисков, связанных с этими займами.