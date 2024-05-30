Нежданчик: Украина еще не получила чешские боеприпасы, но половина из них уже негодные

Сергей Чижов.  
30.05.2024 11:10
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Скандал, Украина, Чехия


Британское издание FT пишет, что половина снарядов, закупленных Чехией для Украины в странах Африки и Азии, оказались некачественными.

«Их не получится отправить сразу, а нужно будет доработать недостающими компонентами собственного производства. Однако в июне поставки Украине должны начаться», – говорится в материале со ссылкой  на поставщика боеприпасов в Центральной Европе CSG.

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Британское издание FT пишет, что половина снарядов, закупленных Чехией для Украины в странах Африки...

Речь идет о разрекламированной чешской «артиллерийской инициативе для Украины» – по сбору средств для закупки снарядов для ВСУ. Как недавно сообщили в Праге, в рамках этой инициативы уже собрано более €1,6 млрд. Тем более удивительны звучащие сейчас предупреждения о низком качестве закупок. Получается, что или чехи халтурят или перед нами масштабная схема коррупционного распила, характерного для восточной Европы.


Как похвастался недавно чешский премьер Петер Фиала,  к инициативе его правительства присоединились уже 20 стран мира, что позволит поставить Украине 500 тыс. артиллерийских снарядов уже в июне.

«Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня. Обсудили также возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора. Благодарен премьер-министру Чехии за поддержку в этом вопросе», – такими словами украинский премьер Шмыгаль благодарил чешских официалов во время своего недавнего  визита в Прагу.

 

 

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