Нежданные гости: в Умань приехали 300 хасидов и власти не знают, что с ними делать
Несмотря на боевые действия на Украине, в Умань приехало уже более 300 хасидов, которые в сентябре планируют отмечать иудейский новый год Рош ха-Шана.
Об этом заявила мэр Умани Ирина Плетнева, добавив, что в этом году паломников городские власти не ждали и обращались с просьбой не приезжать из-за войны.
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«Приехало где-то чуть больше 300. Мы не ждали их, и не совсем ждем, и обращаемся тысячи раз к ним, чтобы они не ехали, потому что совсем ситуация не хорошая. Не стоит им ехать и подвергать опасности и себя, и наших жителей», – сказала мэр Умани.
Плетнева отметила, что не имеет права запрещать им приезжать.
«Сейчас подсчитываем те задачи, которые поставила перед нами Нацполиция, но это не один миллион гривен, и на сколько нам стоит сейчас тратить средства городского бюджета – я не совсем понимаю, тем более что это не те даже вопросы, которые мы можем оплачивать в связи с 590-м постановлением», – рассказала градоначальница.
Градоначальница также пожаловалась, что в этом году паломники еще не заплатили ни копейки туристического сбора в городскую казну.
«Пока за этот год они не заплатили ни копейки. Они должны платить, но до 15 августа ни один паломник не заплатил», – рассказала Плетнева.
Туристический сбор в Умани является самым большим на Украине – 300 грн в сутки с туриста. Впервые хасиды платили туристический сбор в Умани в прошлом году.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщал, что Украина не сможет принять в этом году паломников для празднования Рош ха-Шана из-за идущих в стране масштабных боевых действий.
Ежегодно на празднование еврейского нового года, который в этом году приходится на 25-27 сентября, в Умань, где находится могила хасидского цадика Нахмана приезжает от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран.
В прошлом году на празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов.
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