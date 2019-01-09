Нежелание Киева выполнять Минск привело к корректировке миграционной политики РФ

09.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Власти РФ поставили цель стимулировать переселение в Россию в первую очередь русскоязычных соотечественников, в том числе с Украины.

Об этом пишет “Коммерсант”, отмечая, что собеседники в российских госструктурах в последнее время часто повторяют, что за нежеланием украинских властей идти на закрепленные в Минских соглашениях компромиссы стоит Вашингтон.

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По словам источников, США заинтересованы, чтобы под боком у России тлел конфликт, отвлекающий силы и ресурсы Москвы на поддержку ЛНР и ДНР и привлекающий санкции.

“Не исключено, что именно с бесперспективностью урегулирования ситуации на востоке Украины по приемлемому для Москвы сценарию — с обязательным особым статусом для Донбасса — связана серьезная корректировка миграционной политики России. В Госдуму внесены законопроекты, упрощающие получение гражданства РФ для украинских граждан, Владимир Путин в октябре утвердил новую Концепцию миграционной политики, а под конец года замкнул вопросы миграции и гражданства на кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан.

Поставлена цель стимулировать переселение в Россию в первую очередь русскоязычных соотечественников. Больше всего таких на Украине. Как только законодательная база будет готова и заработает, у жителей депрессивного Донбасса появится дополнительная мотивация стать россиянами. И не только у них”, – пишет издание.