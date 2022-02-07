Незыгарь: невысокие управленческие компетенции Беглова приведут к новым кризисам

07.02.2022  12:07 (Мск), Санкт-Петербург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Местная власть, Политика, Россия


Александр Беглов занял шестую позицию в рейтинге «губернаторов под ударом» Телеграмм-канала «Незыгарь». Также авторы обратили внимание на внутриэлитные конфликты в Петербурге, в которых чиновники Смольного и губернатор являются ключевыми фигурантами.

По мнению аналитиков, сами конфликты развиваются по собственной логике, и Смольный пытается их «нейтрализовать».

Александр Беглов занял шестую позицию в рейтинге «губернаторов под ударом» Телеграмм-канала «Незыгарь». Также авторы...

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В качестве примера таких историй приводится несостоявшаяся в январе встреча главы Петербурга и президента Владимира Путина или широко обсуждаемая в СМИ тема замены Беглова на посту губернатора. Главным образом, акцент делается на невысоких управленческих компетенциях градоначальника, что может обернуться для него негативными последствиями вплоть до отставки.

«Скорее, Беглов сможет избежать отставки в этом году, однако его невысокие управленческие компетенции, а также активность его противников, неизменно приведут к новым управленческим кризисам и точкам напряжения. Питерская повестка вероятно останется в топе в этом году», — допускает Незыгарь.

Ранее политолог Владимир Соловейчик в беседе с редакцией Live24 рассказал, что у команды Беглова отсутствует желание вносить коррективы в текущую модель управления городов.

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