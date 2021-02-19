«Ни американцы, ни британцы не спасут». Арестович проболтался, что ВСУ не в состоянии воевать

19.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может возобновить боевые действия на Донбассе, потому что у ее армии не хватает боеприпасов.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе Алексей Арестович, передает клрреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, «культура стрельбы» у украинских солдат низкая, поэтому в первые дни боевых действий будет выпущено слишком много драгоценных снарядов, помочь с которыми не смогут ни британцы, ни американцы.

«Давайте рассмотрим альтернативу. Представим себе, что сейчас мы выходим из режима прекращения огня и начинаем стрелять. Что будет дальше? Я скажу, что будет дальше – десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы (а их у нас мало) в никуда. Потому что дисциплина огня очень низкая в ВСУ. Я говорю это как майор резерва, который воевал в первой линии. Очень низкая. [Мало боеприпасов] потому, что нет патронных заводов, снарядных заводов – это другой вопрос…

Обеспечить вооруженные силы боеприпасами, 200 тысяч человек, не смогут никакие британцы, ни американцы. Это нужно строить промышленность соответствующую, такой вопрос стоит», – заявил Арестович.