«Ни безопасности, ни богатства» – в Киеве усомнились в необходимости евроинтеграции

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 18:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вступление в НАТО и ЕС даже после отказа от части территорий – не принесёт Украине ни безопасности, ни процветания.

Об этом заявил украинский политолог вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступление в НАТО и ЕС даже после отказа от части территорий – не принесёт...

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«Мы должны чем-то пожертвовать. Хотим в НАТО и ЕС? Ну, без части территории. В ЕС? Или вступление в НАТО или в ЕС не дают вам гарантии безопасности и экономического роста, процветания. Ради чего жертвовать территориями?», – отметил Карасев.

«Ну давайте так посмотрим на эту всю историю сейчас. НАТО может гарантировать сегодня безопасность бывшим постсоветским государствам? Те, которые находятся по соседству с Россией и вот ходят в такой пояс или дугу между НАТО, Европейским Союзом и Российской Федерацией. На данном этапе, понятно, может все поменяться через 10, 15, 20 лет.

Как в одну, так и в другую сторону. Как в худшую для Запада, так и в лучшую для Запада. Ну и, соответственно, по России тоже. Вступление в НАТО, это вам не безопасность, а опасность. Территориальных потерь, конфликтов, разрушений», – резюмировал эксперт.

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