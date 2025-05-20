Ни больших уступок Трампу, ни нашего крупного наступления ждать не стоит – Живов

В ближайшее время каких-либо прорывов в переговорном процессе или на линии боевого соприкосновения ждать не стоит. На фронте позиционный тупик, в переговорах – обмен любезностями для поддержания процесса.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный блогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наверное, в телефонном разговоре были какие-то моменты, которые не озвучили. Возможно, Трамп попросил от Путина незначительные гуманитарные действия, чтобы ещё раз показать, что мы готовы к перемирию и урегулированию конфликта. Наверное, что-то произойдёт; может быть, в ближайшие дни президент скажет, что в рамках договорённостей с Трампом мы дарим ему половину животных мариупольского зоопарка. Не знаю, что там произойдёт, но что-то такое случится, какая-то незначительная уступка вроде пасхального перемирия или чего-то подобного. На что-то более серьёзное, конечно, Россия сейчас не пойдёт», – уверен он.

Однако и особых успехов на линии боевого столкновения сейчас ждать не стоит, кроме Сумской области, откуда Украина эвакуирует население, ожидая наступления российской армии.