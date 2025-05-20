Ни больших уступок Трампу, ни нашего крупного наступления ждать не стоит – Живов
В ближайшее время каких-либо прорывов в переговорном процессе или на линии боевого соприкосновения ждать не стоит. На фронте позиционный тупик, в переговорах – обмен любезностями для поддержания процесса.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный блогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наверное, в телефонном разговоре были какие-то моменты, которые не озвучили. Возможно, Трамп попросил от Путина незначительные гуманитарные действия, чтобы ещё раз показать, что мы готовы к перемирию и урегулированию конфликта. Наверное, что-то произойдёт; может быть, в ближайшие дни президент скажет, что в рамках договорённостей с Трампом мы дарим ему половину животных мариупольского зоопарка.
Не знаю, что там произойдёт, но что-то такое случится, какая-то незначительная уступка вроде пасхального перемирия или чего-то подобного. На что-то более серьёзное, конечно, Россия сейчас не пойдёт», – уверен он.
Однако и особых успехов на линии боевого столкновения сейчас ждать не стоит, кроме Сумской области, откуда Украина эвакуирует население, ожидая наступления российской армии.
«Я честно пока не вижу выхода из того позиционного тупика, который сложился на фронте. Если только не наличие какой-то подготовленной, но ещё не введённой в бой, полностью боеспособной группировки в 100 тысяч человек. То есть, если бы сейчас в бой вмешалась такая группировка, с бронетехникой, РЭБами, цифровым управлением, качественной связью, и она допустим, зашла бы внезапно из Белоруссии или еще откуда-то, это обрушило бы украинцев.
Но я о наличии таких подразделений где-то в Сибири не знаю. Я не слышал, чтобы где-то у нас готовилась какая-то резервная армия, которая в своей подготовке учла бы опыт и ошибки СВО. А если её нет, не вижу никаких оснований, чтобы вялотекущий ход конфликта как-то менялся и приобретал какую-то значимую динамику», – заключил Живов.
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