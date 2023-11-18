«Ни Бухарест, ни Константинополь не вправе претендовать»: Опубликованы 12 тезисов каноничности Молдавской Православной Церкви

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На официальном сайте Бельцко-Фалештской епархии опубликованы 12 тезисов о каноничности Молдавской Православной Церкви, пользующейся автономным статусом в составе Московского Патриархата.

Приводим их полностью.

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1.Республика Молдова является независимой и суверенной страной, поэтому Церковь в этой стране пользуется автономией на правах внутреннего самоуправления, предоставляемой Русской Православной Церковью.

2.По данным опросов населения, проведенных в разные годы, большинство граждан Молдовы выступают против объединения с Румынией. Таким образом, поскольку независимость Молдовы подтверждена ее гражданами, абсолютно логично, что церковная автономия должна быть сохранена в статусе, предложенном Русской Православной Церковью – Православной Церкви Молдовы.

3.Анализируя аргумент о том, что значительная часть граждан имеет румынское гражданство, абсолютно неверно делать вывод, что они хотят «объединения» и «воссоединения нации». Известно, что приобретение гражданства происходит только с целью получения льгот Евросоюза, работы, зарплаты и т.п., но ни в коем случае не с целью «воссоединения нации».

4.Так называемая «церковь нации», как концепция, пропагандирует ересь, осужденную Константинопольским Патриархатом в XIX веке, а именно этнофилетизм.

5.Каноническая территория Молдовы до 1812 года находилась под управлением Константинопольского Патриархата, после чего перешла в состав Русской Православной Церкви. Румынский Патриархат в то время даже не существовал, он был сформирован всего чуть больше ста лет назад, поэтому аргумент о том, что переход Молдавской Митрополии под контроль Румынского Патриархата будет воссоединением канонической территории, неверен. Более того, даже Константинопольский Патриархат не может претендовать на данную территорию, поскольку срок исковой давности для решения проблем канонических территорий составляет максимум 30 лет.

6.Анализируя аргумент «войны», важно отметить, что Каноны Церкви допускают прерывание поминовения ТОЛЬКО в случае нарушения догматов Православной Церкви. На протяжении истории было множество войн, но ни разу отцы Церкви не упоминали о «ереси войны», которая нарушала бы какие-либо догматы.

7.Важно задаться вопросом о важном моменте: во время Второй мировой войны на чьей стороне воевала румынская армия и с благословения какого Патриарха румынские солдаты пришли с автоматами на нашу землю?

8.Ещё в XX веке попытка создать Бессарабскую митрополию оказалась квазипровальной. Известно, что христиане предпочли не идти в Церковь, чем объединиться с Румынским Патриархатом, поскольку это был раскол, который не смыть даже мученической кровью.

9.Препятствием является и «новый стиль», по которому служит Румынская Церковь, и Константинопольский патриархат, поскольку существует внушительное число христиан, не принимающих этот факт. Однако даже если Румынский Патриархат предложит нам возможность продолжать богослужения по старому стилю, наверняка будет много приглашений для служения в Румынии, от которых мы не сможем отказаться, если будем являться являемся частью Румынского Патриархата, где нас заставят служить по «новому стилю».

10.Согласно Канонам Церкви, запрещено объединяться с Румынским Патриархатом без дозволения Матери-Церкви – Русской Православной Церкви, потому что создается раскол, который ставит под угрозу спасение души. Если это произойдет, среди людей Церкви возникнут расколы, создающие хаос и разрушающие единство Церкви. Единство Православной Церкви – это онтологическая характеристика Церкви, которую необходимо сохранить даже ценой жизни.

11.В случае, если инициатива перехода под Румынский Патриархат происходила бы из заботы о Церкви и не имела бы политической подоплеки, было бы целесообразным принять Закон о Рецессии и возвращении Православной Церкви Молдовы земли, помещений, утвари, которыми Православная Церковь владела с течением времени, как это сделала Румынская Страна с Румынским Патриархатом.

12.Так называемому митрополиту Петру Пэдурару, главарю «Бессарабского раскола», запрещается совершать богослужения, и следовательно, строго воспрещается единение с ним в богослужении.