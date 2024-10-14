Ни дня без зрады: МИД Украины накинулся на западного певца за желание выступить в России

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В МИД Украины в довольно истеричной тональности отреагировали на, как сказано в посте ведомства в соцсети, «провокационное» высказывание американского артиста Джареда Лето, ранее заявившего о желании провести концерт в России

«Ощущение русской энергии Джареда Лето и его желание выступать в РФ — это оскорбление тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы», – утверждают в ведомстве Андрея Сибиги.

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«Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить «проблему” самого существования Украины», – говорится в заявлении киевского МИД.

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Ирония ситуации в том, что Джаред Лето известен как один из самых горячих сторонников Украины в нынешней войне. Но ситуация такова, что даже он внезапно заговорил о любви к россиянам.

Войну на Украине певец назвал «временными проблемами».

«Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу, однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», – сказал он на концерте группы 30 Seconds to Mars в Белграде.