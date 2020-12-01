Ни дня без зрады: Российские исполнители заняли 10 первых мест в предпочтениях украинцев

01.12.2020, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на цензуру и тотальную украинизацию, российская музыка продолжает оставаться популярной на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует представленный Google традиционный рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров среди украинских пользователей.

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Отмечается, что среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.

«Среди музыкальных видео все 10 самых популярных – это клипы исполнителей из России», – пишет киевский сайт «Главком».