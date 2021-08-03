Ни дня без зрады: В Харькове обнаружен губернатор с крымской «историей»

Новости Украины

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В Харькове обнаружили очередную «зраду». На этот раз — в недавнем прошлом губернатора Айны Тимчук. Чиновницу «штормят» явно по заказу людей, уже имеющих свои планы на ее кресло.

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Какие-то жалкие ничтожные личности, «расследователи» из местного ютуб-проекта (забыл название — то ли «Сморчки», то ли «Клопы») пытаются раздуть скандал по поводу крымской недвижимости Айны Тимчук. Они якобы самостоятельно нарыли, что госчиновница весной 2014 года была в Крыму, занималась там вопросами собственной недвижимости. А муж ее и в последующие годы ездил на полуостров утрясать проблемы с гостиницей «История» в Алуште — собственностью семьи Тимчук.

Разоблачители вменяют Айне Тимчук неблагонадежность и чуть ли не госизмену.

Ну, на Украине заподозрить кого-то в государственной измене — это как два пальца об асфальт. Вернее, это даже проще, чем найти тот асфальт, об который проверяются два пальца. Ткнёшь пальцем наугад — попадёшь в зраду и ганьбу. На пульте любую кнопку нажмёшь — телевизор покажет потенциального фигуранта дела о государственной измене.

Кстати, вспомнил: проект харьковских ютуб-«расследователей» называется «Кнопки». Но авторы там — всё же какие-то «сморчки» и «клопы»: кто фамилией похож, кто еще чем-то.

Они зарядили целый цикл передач о семье Тимчук, на несколько часов. Но хватило бы и нескольких секунд. Главная претензия — упомянутый семейный гостиничный бизнес Тимчуков в Крыму и оформление ими сделки с недвижимостью по российским законам. Кроме того, чиновница как-то поддерживает бизнес мужа, связанный с автоперевозками.

Но дело в том, что все эти бизнес-интересы губернаторы Айны Тимчук — детский лепет по сравнению со всякими темами, которые мутил офис президента с бизнесменом Герегой на ковидной волне. Вспомнить хотя бы скандальный рейс «Мрии» с гуманитарным грузом из Китая… А у семьи Герег на территории Крыма — до введения российских санкций в конце 2018 года — был куда более серьезный бизнес, чем алуштинская гостиница Тимчуков.

То есть копошение всех этих информационных «клопов» и «сморчков» вокруг малосущественной темы имело бы смысл только в том случае, если бы «расследователи» копали основательно и глубоко.

Напомним, что вопросы о недвижимости в Крыму были и к президенту Зеленскому. В 2013 году Елена Зеленская купила трехкомнатный пентхаус площадью около 130 метров в Ливадии. По версии президента, его семья не намерена пользоваться этой квартирой в жилкомплексе «Император», пока Крым опять не станет украинским. Но в сети публиковались кадры, свидетельствующие о том, что и после 2014 года ничто не мешало хозяевам пентахауса дистанционно рулить его ремонтом.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов оглашал такие детали касательно недвижимости украинского президента:

«Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет».

А Анатолий Шарий в своих видеоблогах не раз заострял внимание на «крымской истории» людей из близкого окружения Баканова, руководителя СБУ.

Можно сделать скидку на то, что вся эта шелупонь из шоу-бизнеса, пришедшая во власть в 2019 году, в предыдущие пять лет не особо стремилась быть патриотичнее владельца Липецкой конфетной фабрики «Рошен». И поэтому шкурный интерес для выходцев из «95 квартала» был выше национальной гордости.

Но такое же трепетное отношение к своему имуществу в Крыму проявляли и свидомые майдауны со стажем, обосновавшиеся на государственной службе.

Показательна история крымской торговой сделки экс-нардепа Андрея Шевченко, который после государственного переворота стал послом в Канаде. Известно, что свидомому дипломату никакие майдаунские принципы не помешали продать 2 гектара земли в Сакском районе через подставных лиц гражданину РФ, по российским законам.

Когда в начале 2019 года всплыли скандальные подробности этой сделки, Макс Бужанский, тогда еще просто блогер, задавал вопрос Андрею Шевченко в комментариях под постом последнего:

«В договоре купли-продажи Вашего земельного участка в Крыму, публикуемом Портновым, фигурирует действующий от Вашего имени на основании доверенности продавец, некто Боровских. Не хотите ли Вы предоставить фото оригинала этой доверенности и объяснить, с какой целью она выдавалась? Либо опровергнуть ее существование в принципе».

Но ответа не последовало.

Это свидетельствует о том, что украинский посол в Канаде дисциплинированно признал Крым российским, оформил сделку на бумаге с гербовой печатью РФ, решив, что 70 тысяч долларов на дороге не валяются, а свидомитские моральные установки можно на время засунуть куда подальше — не протухнут.

Если бы программа «Кнопки» систематизировала всю информацию о крымской «зраде» со стороны госчиновников, высших должностных лиц, олигархов, приближенных к офису президента, то можно было бы отнестись к этим журналистским расследованиям серьезно.

Но в данном случае просто выполняется откровенный заказ «мочить» Айну Тимчук. Кому и зачем это надо — вопрос более интересный, чем результаты «расследования», такие же скудные, как и журналистские способности авторов программы «Кнопки».

На днях активисты никому неведомой общественной организации провели пикет под стенами Харьковской обладминистрации с лозунгами: «Тимчуки — пятая колонна» и т.п.

Самое смешное, что и главарь харьковского Нацкорпуса Константин Немичев тоже держит нос по ветру. В этом году он снюхался с губернатором Айной Тимчук, возглавив Общественный совет при ХОГА. А теперь Немичев оперативно осудил «зраду» своей благодетельницы, радушно впустившей отморозка-маргинала во властные кабинеты.

Харьковский Нацкорпус на своём Telegram-канале разместил разоблачительный ролик «Кнопок» с собственной припиской: «Интересное расследование о связях Айны Тимчук с оккупационной властью Крыма».

В «расследовании» не говорилось ни о каких связях с крымскими властями. Скорее всего, этот тезис вложили в неумную голову Немичева его покровители из СБУ. Вероятнее всего, и в Общественный совет при ХОГА они отправляли его для того, чтоб вынюхивал нужную информацию о Тимчук.

«Кнопки» утверждают, что Айна Тимчук попала в губернаторское кресло стараниями зама главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, когда Зеленский и Ермак болели коронавирусом. Якобы, она нужна была алчному и обуревшему Тимошенко для окучивания его собственной темы «Большая стройка».

Понятно, что журналистам «Кнопок», у которых голоса дрожат при телефонных разговорах с Айной и Андреем Тимчуками, эту информацию вложили в их трясущиеся головки серьезные дяди. Возможно, действительно педалируется отставка губернатора перед мэрскими выборами. И если не врут те интернет-ресурсы, которые прочат на место Тимчук другого представителя «днепропетровских» — генерала СБУ Владимира Верхогляда, — то тема «государственной измены» губернатора хорошо объяснима.

«Сморчки» из «Кнопок» негодуют: Айна Тимчук и ее муж ездили в Крым, когда в Харькове коридор позора устраивали для майдановцев, захвативших здание ОГА. Как будто в этом есть что-то плохое — и в принуждении майдаунов к законопослушанию, и в поездках в Крым…

В 2010—2014 гг. Айна Тимчук была заместителем Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. До этого она много лет работала в Днепропетровской ОГА. С марта 2014 года вернулась в Днепропетровск, уже под крыло к губернатору Коломойскому — заместителем руководителя аппарата обладминистрации.

Могла ли чиновница Днепропетровской ОГА ездить весной 2014 года в Крым без согласования с Игорем Валерьевичем или еще с каким-нибудь начальством? Теоретически могла. Но вряд ли.

Игорь Валерьевич во время своей котлетной вечеринки кинулся бы: «А где эта… как ее… Айнанэ?! Пусть …дует сюда. Цыганочку с выходом хотим увидеть». И как тогда Айне Тимчук успеть из Крыма на котлетную вечеринку? Проблема.

Значит, ездила в Крым с разрешения. Возможно, по поручению. Крымская тема для Бени Коломойского весной 2014 года был близкой и болезненной. У него и самого в Крыму много какой собственности накрылось медным тазом.

Но это дела давно минувших дней. «Кнопки» утверждают, что Айна Тимчук лоббировала бизнесмена Фукса. Деталь немаловажная, поскольку сегодня Фукс попал под санкции СНБО. То есть методично разрушается та спайка, которая образовалась к началу этого года: Фукс и Терехов, провернувшие комбинацию «наследники Кернеса» в горсовете, нашли общий язык с губернатором Тимчук.

Что изменится, если действительно губернаторское кресло займет генерал Верхогляд?

У него специфические репутация и послужной список. Злые языки говорят, что генерал курировал наркотрафик, в сферы интересов входили аптечная мафия и контрабанда. Еще более злые языки могут сказать, что офису президента понадобился в важном пограничном регионе надежный поставщик порошка…

Якобы, генерала Верхогляда продвигает на губернаторство бизнесмен Илья Павлюк, не последний человек в окружении Зеленского. Группу Павлюка в Верховной Раде относят к лоббистам Ахметова.

Илья Павлюк.

И если генерал СБУ Владимир Верхогляд свалит и заменит губернатора Айну Тимчук, это существенно изменит предвыборный расклад.

Генерал СБУ Верхогляд.

Терехов как кандидат в мэры может быть обнулен. С финансовым ресурсом «санкционного» Фукса — уже проблема. Аваков не у дел. Админресурс тоже убавится. А если еще и в кресле губернатора окажется генерал, выдвинутый ахметовскими лоббистами, — Терехову и его команде будет мало места.

Таков днепропетровский фактор в сегодняшней харьковской политике.