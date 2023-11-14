«Ни еды, ни воды» – командир ВСУ затосковал по временам Януковича

Вадим Москаленко.  
14.11.2023 17:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Кризис, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Такого уровня воровства и беспредела, как при Владимире Зеленском, не было больше ни при одном президенте Украины.

Об этом в интервью украинскому блогеру Владимиру Паньчаку заявил полковник ВСУ Виталий Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Такого уровня воровства и беспредела, как при Владимире Зеленском, не было больше ни при...

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«Тюрьмы просто переполнены солдатами – Белая Церковь, Павлоград, Коваль. Но почему-то ни одного офицера, ни командира роты, ни командира части, ни командира взвода – ни одного почему-то не посадили. Почему такое своеволие?

При уважаемом пане Зеленском полиция не работает, прокуратура не работает, суды не работают. Даже при Януковиче и при Порошенко не было такой коррупции, как сейчас при Зеленском. Да, коррупция была. Но при Януковиче она не была в таких масштабах, люди могли хоть что-то оспорить, куда-то обратиться», – сказал полковник.

Он рассказал, что в украинской армии над солдатами издеваются, доводят их до самоубийств.

«Нет полного обеспечения. Ни еды, ни воды. Мы обращались к волонтёрам чтобы добывать еду, одежду. Месяцами не было бани.

Солдаты не могут получить свои зарплаты. Мне сейчас ВСУ должны более четырёхсот тысяч гривен, я в данное время живу на свои сбережения. Я три месяца не получаю зарплату, вот такая жизнь.

Также есть такие, как подполковник Богульский, майор Лис – они забирали у срочников воду. Когда выезжали на полигоны, то вода, одноразовая посуда просто-напросто продавалась в магазины. Отмываются деньги, в 101 бригаде издеваются над срочниками. Срочники ходили на работу – зарабатывали деньги для нашего командования, и в этом была замешана мэрия нашего Киева», – возмутился Пономаренко.

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