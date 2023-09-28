Ни F-16, ни «Абрамсы» никак не изменят ситуацию на фронте – киевский эксперт

Ни американские танки «Абрамс», ни истребители F-16 не изменят коренным образом ситуацию на фронте для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Грабского, того количества, что получает Украина – не хватит для выполнения задач ВСУ.

«При всем уважении, 10-20-30 «Абрамсов» не могут повлиять на ситуацию, потому что это танковый батальон. Это первое. Никакое конкретное оружие – будь то «Абрамс», ATACMS или отдельно F-16, они сами по себе не могут быть решающим фактором победы. Мы можем говорить только о комбинированном и согласованном использовании всех наличных сил и средств…

Сколько прибудет тех самолетов? Немного – речь идет о десятке или паре десятков. Изменят ли они коренным образом ситуацию на линии фронта? Аж никак, для этого нам нужны десятки и десятки этих самолетов, для этого нам нужны десятки и десятки обученных пилотов, и тут мы возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили – о военно обученном резерве, о ресурсе, сколько людей мы имеем для того, чтобы поставить их в ряды Вооруженных сил», – заключил Грабский.