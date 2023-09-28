Ни F-16, ни «Абрамсы» никак не изменят ситуацию на фронте – киевский эксперт

Анатолий Лапин .  
28.09.2023 19:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 327
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ни американские танки «Абрамс», ни истребители F-16 не изменят коренным образом ситуацию на фронте для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни американские танки «Абрамс», ни истребители F-16 не изменят коренным образом ситуацию на фронте...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Грабского, того количества, что получает Украина – не хватит для выполнения задач ВСУ.

«При всем уважении, 10-20-30 «Абрамсов» не могут повлиять на ситуацию, потому что это танковый батальон. Это первое. Никакое конкретное оружие – будь то «Абрамс», ATACMS или отдельно F-16, они сами по себе не могут быть решающим фактором победы. Мы можем говорить только о комбинированном и согласованном использовании всех наличных сил и средств…

Сколько прибудет тех самолетов? Немного – речь идет о десятке или паре десятков. Изменят ли они коренным образом ситуацию на линии фронта? Аж никак, для этого нам нужны десятки и десятки этих самолетов, для этого нам нужны десятки и десятки обученных пилотов, и тут мы возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили – о военно обученном резерве, о ресурсе, сколько людей мы имеем для того, чтобы поставить их в ряды Вооруженных сил», – заключил Грабский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть