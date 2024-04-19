Ни F-16, ни западная артиллерия никак не изменят баланс сил на Украине – профессор Миршаймер

Сложно себе представить, как Украина сможет продержаться в войне на истощение против России. Баланса сил, даже с учетом западной помощи в артиллерии и авиации, все равно не хватит на то, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос, который вы должны задать себе – реален ли этот план? Собирается ли он приблизиться к количеству F-16 или артиллерийских орудий, о которых он мечтает? И ответ – нет, потому что у нас их просто нет. Идея о том, что F-16 прилетят и изменят баланс сил, – была заблуждением, которое некоторое время хорошо освещалось в прессе. Но теперь все понимают, что это заблуждение, и ему не уделяется столько внимания, как раньше. А что касается артиллерийских орудий, то, возможно, в ближайшие несколько месяцев соотношение изменится с 10 к 1 до 9 к 1 или 8 к 1, но это вообще не имеет никакого значения – у русских есть решающее преимущество в вооружении и живой силе», – отметил он.

«И то, что они здесь делают – это изматывают украинские вооруженные силы. Они делают это со всей огневой мощью, которая у них есть на земле, с преимуществом, которое у них есть в живой силе, и теперь – с той авиационной мощностью, которая у них есть, с умными бомбами, которые они используют. Просто, трудно понять, как украинцы смогут продержаться еще долго в этой ситуации», – заключил Миршаймер.