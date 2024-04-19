Ни F-16, ни западная артиллерия никак не изменят баланс сил на Украине – профессор Миршаймер

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 146
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сложно себе представить, как Украина сможет продержаться в войне на истощение против России. Баланса сил, даже с учетом западной помощи в артиллерии и авиации, все равно не хватит на то, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сложно себе представить, как Украина сможет продержаться в войне на истощение против России. Баланса...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Вопрос, который вы должны задать себе – реален ли этот план? Собирается ли он приблизиться к количеству F-16 или артиллерийских орудий, о которых он мечтает? И ответ – нет, потому что у нас их просто нет. Идея о том, что F-16 прилетят и изменят баланс сил, – была заблуждением, которое некоторое время хорошо освещалось в прессе. Но теперь все понимают, что это заблуждение, и ему не уделяется столько внимания, как раньше.

А что касается артиллерийских орудий, то, возможно, в ближайшие несколько месяцев соотношение изменится с 10 к 1 до 9 к 1 или 8 к 1, но это вообще не имеет никакого значения – у русских есть решающее преимущество в вооружении и живой силе», – отметил он.

«И то, что они здесь делают – это изматывают украинские вооруженные силы. Они делают это со всей огневой мощью, которая у них есть на земле, с преимуществом, которое у них есть в живой силе, и теперь – с той авиационной мощностью, которая у них есть, с умными бомбами, которые они используют. Просто, трудно понять, как украинцы смогут продержаться еще долго в этой ситуации», – заключил Миршаймер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть