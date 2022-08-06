Ни газа, ни света, ни денег: на Украине с ужасом ждут прихода зимы

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Новости Украины

На днях растаяли последние надежды Украины получить иностранное финансирование для закупки газа, необходимого для прохождения отопительного сезона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет эксперт по энергетике Николай Тесля.

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«В международных поездках украинские чиновники обещают помочь Европе слезть с «газовой иглы» и заместить производство энергии из газа, а для своей генерации газ все же хотят купить. Впрочем, расчет на «Энергетический ленд-лиз» не сработал, из-за океана вместо денег на закупку газа передавали приветы от тех, кто предостерегал от слома корпоративного управления в прошлом году. В Госдепе таких унижений не забывают даже во время войны. Последние шансы на получение денег из-за границы развеялись на этой неделе, когда «Нафтогаз» допустил дефолт по внешнему долгу, поскольку не смог договориться с инвесторами», – пишет автор.

Он добавляет, что единственное обсуждаемое сейчас решение – прямое финансирование дыры в «Нафтогазе» из бюджета Украины, откуда руководство компании планирует получить 230 миллиардов гривен.

«Это деньги, которые не вернутся никогда, поскольку газ снова придется продавать населению и тепловикам по цене ниже рыночной», – подчеркивает эксперт.

Отмечается, что не лучше на Украине ситуация и электричеством. Так, на одной из закрытых презентаций Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг подсчитали, что необходимо просить у международных кредиторов сумму, эквивалентную 65 миллиардам гривен, чтобы не свернулся рынок электроэнергии.

«Эти деньги должны пойти на латание дыр всех участников рынка, несущих обязательства перед населением (поскольку оно платит меньше рыночной цены), и «зелеными» производителями (потому что государство согласилось поддерживать чистую энергию). Успешные менеджеры «Энергоатома» помочь не могут. Несмотря на работу на максимальной мощности во время прошлых осени и зимы, он также находится в финансовой дыре. По состоянию на этот момент долг компании за ПСО (собственно, за компенсацию разницы в тарифах) составляет 17,5 млрд грн и продолжает увеличиваться. Это деньги, из которых должна была бы покрываться разница между рыночными тарифами и ценой электричества для населения. Откуда теперь их брать, пока непонятно», – резюмирует Тесля.