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Многочисленные соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и странами Запада являются пустышками, потому что ни к чему не обязывают. Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если присмотреться, то все эти соглашения, которые мы подписали, не могут называться соглашениями по безопасности. Там сказано, что это соглашение в будущем, скорее всего, будет иметь признаки договора в сфере безопасности», – сказал Тука.

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«И это более реалистично, потому никаких конкретных обязательство по обеспечению безопасности ни одна страна на себя не берёт. Потому называть это «соглашением по безопасности» не совсем корректно по отношению к украинскому обществу. Никаких обязательств, которые обязывали бы США к каким-то конкретным действиям, в этом соглашении нет», – подытожил экс-министр.