«Ни к чему не обязывающая пустышка» – в Киеве жалуются на фейковые «договора» с Западом

Вадим Москаленко.  
15.06.2024 10:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Многочисленные соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и странами Запада являются пустышками, потому что ни к чему не обязывают. Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если присмотреться, то все эти соглашения, которые мы подписали, не могут называться соглашениями по безопасности. Там сказано, что это соглашение в будущем, скорее всего, будет иметь признаки договора в сфере безопасности», – сказал Тука.

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Многочисленные соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и странами Запада являются пустышками,...


«И это более реалистично, потому никаких конкретных обязательство по обеспечению безопасности ни одна страна на себя не берёт. Потому называть это «соглашением по безопасности» не совсем корректно по отношению к украинскому обществу. Никаких обязательств, которые обязывали бы США к каким-то конкретным действиям, в этом соглашении нет», – подытожил экс-министр.

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