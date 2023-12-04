Ни ХАМАС, ни ЦАХАЛ совершенно не учитывают опыт СВО – инженер-ракетчик

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Длящийся уже два месяца палестино-израильский конфликт показал, что опыт СВО не нашел отражения в подготовке военных операций. И пока он будет систематизироваться и переходить в практическую плоскость, российские военнослужащие получают уникальный боевой навык использования дронов для уничтожения техники противника.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сам ожидал, исходя из того, что как готовилась операция со стороны ХАМАС, как они сумели преодолеть все (системы безопасности) в первый день, преодолеть забор, обезоружить части, вывести из строя столько техники. У меня было предположение, что они учли опыт конфликта на Украине. Благо fpv-дроны – это не «rocket science» и ничего такого особенного в них нет. И что они как раз подготовили ловушку, западню, исходя из того, что первые часы и дни они действовали чётко по вполне разумному плану – вызвать заход ЦАХАЛ внутрь территории, в городскую застройку и там, просто-напросто, устроить им полный беспредел», – отметил он.

Однако, этого не случилось. При том, что технологически ХАМАС был готов к производству тех же fpv-дронов, раз уж делает ракеты из водосточных труб.

«Если они сами изготавливают какие-то ракеты из подручных вещей, то чтобы нанести ЦАХАЛу невосполнимый ущерб, достаточно было четыре контейнера запчастей для создания fpv-дронов. В принципе готовые комплекты в Китае можно было купить. Сомневаюсь, что окопный РЭБ имеется в достаточном количестве у ЦАХАЛа, и несколько десятков танков можно было вывести из строя, как минимум, в первые пару дней. Этого мы не увидели, что для меня, это конечно, удивительно. То есть, получается, ребята вполне серьёзно подготовились, но при этом полностью не учли современные возможности», – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, ЦАХАЛ тоже продемонстрировал абсолютную неготовность к потенциальным угрозам.

«Кучкуются, ходят стайками – грубо говоря, наши операторы или ВСУ при наличии там нескольких сот дронов просто разорвали бы нынешний ЦАХАЛ с их техникой, которую они тоже кучками ставят. Мы уже полностью научились рассредоточиваться, а они, как говорится, ходят не битые. С другой стороны, в этом есть положительный момент – меньше западных армий получает современный опыт. В конце концов, нам этот опыт дался тяжёлой ценой, и несколько лет у нас будет форы в плане боевой подготовки, опыта применения таких вот вещей. То есть, когда в мире развернётся в полный рост и на полную силу мировой катаклизм, геополитические изменения границ, влияния, распределения сил, очевидно к этому всё идёт, то наша армия будет уже к этому времени закалённая в боях и наиболее продвинутая в плане использования дронов именно в боевых условиях», – заключил Васильев.