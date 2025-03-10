Ни Маск, ни Трамп ничем не помогут на фронте: ВСУ способны держаться долго – Сапоньков
Украина обеспечена всем необходимым для ведения боевых действий без снижения интенсивности до конца весны. И даже если политические манёвры президента США Дональда Трампа приведут к ограничениям поставок, это не приведет к моментальному обрушению фронта.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отключение Starlink было бы мощнейшим ударом. Правда, не только по украинской, но и по нашей армии тоже. Если положить всю эту мощную систему, мы откатимся на уровень осени 2022 года по применению беспилотниов, разведданным, по IP-телефонии, которая прочнее обычной связи. И мы тоже технологически просядем.
У нас никакой технологической замены Starlink нет. И, самое главное, к обрушению фронта это вряд ли приведёт. Нет такой какой-то волшебной пилюли или волшебного болта, который выкрутил, и всё посыпалось», – подчеркнул обозреватель.
Он добавил, что украинская армия на данный момент при непосредственной прокачке со стороны Запада обеспечена всем необходимым и достаточно сильна. Поэтому без планомерной работы результата не будет.
«Фронт раскачали и прорвали на Донбассе не после того, как Трамп дал указания, а героической работой наших парней, наших подразделений, начиная от рядового и заканчивая высшим командным составом. И если так продолжать, то Украина действительно может посыпаться. И тут надо отметить, что работа боевая ведётся, и никто особенно иллюзий не испытывает», – заключил Сапоньков.
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