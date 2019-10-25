Ни мира, ни инвесторов: Зеленский лишает Украину всего – Мураев

25.10.2019, Киев, Игорь Петров

Идя на поводу у радикалов и олигархов нынешняя киевская власть теряет возможность решить ряд важных задач, что вредит интересам Украины.

об этом в эфире НАШ.МАКСІ-ТВ заявил народный депутат Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, президент Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы ускорить заключение нового контракта на транзит российского газа.

«Напомните мне, когда наш президент встречался с президентом России для решения этих вопросов? Еще не встречался. А сколько он у власти на сегодняшний день – больше пяти месяцев, 150 дней.

Основные наши вопросы и проблемы решаются как раз в сфере переговоров лидеров двух стран. Почему он до сих пор не был в России или почему не был организован визит Путина в Украину? Почему этого не происходит, где он пытается решить вопросы с Россией? В Штатах в Японии?

Попытка идти на поводу у радикальной части нашей страны срывает любые договоренности, в том числе и по мирному урегулированию, и по нормализации экономических отношений. Нужно садиться за стол переговоров, нужно действительно возобновлять нормальную дипфункцию, дипмиссию в России.

Нам все равно придется договариваться, мы не можем урегулировать все наши споры через третьи лица. Пять лет должны были это доказать, но почему-то продолжается бег по граблям. Почему-то попытка нравиться, в том числе и тем областям Украины, которые голосовали за Порошенко, не прекращается. Это абсолютная глупость, это вредит в первую очередь украинцам, Украине», – делает вывод мураев.

Кроме того, по его словам, изменения в налоговое законодательство лишают инвесторов запланированной прибыли.

«Сейчас все громко кричат о том что нужно ввести пошлину на железорудное сырье, которое уходит за границу. Об этом говорит Коломойский, об этом говорят представители «Слуги народа», Дубинский в частности.

Только он не совсем владеет ситуацией. Я был на таком предприятии как «Запорожский железорудный комбинат», 50% акций принадлежит чешской компании. Это реальные металлурги, которые вложили деньги в добычу в нашей стране, создали рабочие места вкладывали под определенной гарантией и под налоговый кодекс по которому они считали свою прибыль. Это кредитные деньги европейских инвестиционных учреждений.

Представьте, что сейчас начнется, если все инвестиции, которые сюда заходили под гарантии правительства, начнут обкладывать дополнительными налогами? Будет международный скандал.

Это приведет к ответным санкциям со стороны ЕС, очень многие программы будут заморожены», – предупреждает депутат.

Ряд инициатив правительства, например, Закон о регулировании использования кассовых аппаратов (законопроекты №1053-1 и №1073) еще более ухудшают бизнес-климат, уверен он.

«Люди уезжают потому что бегут от социальной несправедливости, неравенства и отсутствия работы. Гончарук постоянно говорит о миллионе рабочих мест, интересно где он их возьмет?

Они сегодня самозанятое население, частных предпринимателей – они при помощи законов по сути убивают. Разговоры, что таким образом они помешают реструктуризировать там потоки и уклоняться от уплаты налогов крупный бизнес… но это смешно, это глупо», – отмечает Мураев.

Несостоятельными оказались и попытки действующей власти переложить с себя вину за срыв разведения войск в Донбассе.

«Сейчас у всего мира есть понимание, что Нормандский формат срывается по вине Украины. Разговоры, что 7 дней не было тишины, поэтому мы не развели – их можно попытаться только внутреннему потребителю продать.

Все прекрасно понимают, что именно радикально настроенные граждане сорвали развод, потому что в день развода он все-таки начинался, несмотря на то, что 7 дней тишина не соблюдалась. Но они приехали в Золотое и там все это сорвали», – заключил депутат.