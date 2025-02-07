«Ни мы, ни американцы проливать кровь за латышей не собираемся» – коммодор британских ВМС

Максим Столяров.  
07.02.2025 23:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Если прибалтийские страны в своей русофобии допрыгаются, что Россия начнёт на их территориях СВО, никакая 5 статья НАТО им не поможет.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил коммодор ВМС Великобритании в отставке, военный эксперт Стив Джерми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если прибалтийские страны в своей русофобии допрыгаются, что Россия начнёт на их территориях СВО,...

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«Такие страны, как Латвия и Эстония, конечно, были рады вступить в НАТО, потому что у них на границах большой сосед – Россия. Но вопрос, который у меня возник, как только они собирались это сделать, захочу ли я, чтобы Эстония или Латвия начали конфликтовать с Россией или как-то притеснять русских? Ведь треть населения Латвии русские, как и на Украине.

Если бы латыши начали притеснять их так же, как украинцы, и русские решили бы принять меры против Латвии, захотел бы я проливать британскую кровь, чтобы их поддержать в этом не очень умном поступке? Захотели бы мы проливать американскую кровь?», – риторически рассуждал британец.

«И это нас подводит к тому, что является ключевым моментом в НАТО. Люди могут подумать, что раз они в НАТО, то Америка теперь на их стороне. Но это не так. Статься 5 не обязательно означает, что все бросятся на помощь. Так что, думаю, что НАТО сделало так, что некоторые из этих небольших государств стали вести себя более шумно, что не очень полезно», – сказал Джерми.

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