«Ни мы, ни американцы проливать кровь за латышей не собираемся» – коммодор британских ВМС

Если прибалтийские страны в своей русофобии допрыгаются, что Россия начнёт на их территориях СВО, никакая 5 статья НАТО им не поможет.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил коммодор ВМС Великобритании в отставке, военный эксперт Стив Джерми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие страны, как Латвия и Эстония, конечно, были рады вступить в НАТО, потому что у них на границах большой сосед – Россия. Но вопрос, который у меня возник, как только они собирались это сделать, захочу ли я, чтобы Эстония или Латвия начали конфликтовать с Россией или как-то притеснять русских? Ведь треть населения Латвии русские, как и на Украине. Если бы латыши начали притеснять их так же, как украинцы, и русские решили бы принять меры против Латвии, захотел бы я проливать британскую кровь, чтобы их поддержать в этом не очень умном поступке? Захотели бы мы проливать американскую кровь?», – риторически рассуждал британец.